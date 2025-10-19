Cosmi esalta la scelta dell'Inter: "Bonny costato meno di Dovbyk e Lucca: questa è competenza"

Con tre gol e tre assist siglati nelle prime sei apparizioni con la maglia dell'Inter, Ange-Yoan Bonny si è presentato nel migliore dei modi a Milano dopo il trasferimento dal Parma, avvenuto in estate.

Una scelta non scontata, visto che l'Inter si è mossa con decisione e prima del tempo per assicurarselo. La rete siglata ieri contro la Roma è stato l'ultimo attestato del fatto che il suo inserimento da parte della dirigenza nerazzurra si sia rivelato fino a qui azzeccato, per aumentare le scelte a disposizione dell'allenatore e la spinta che può arrivare alle spalle di Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Sicuramente è di questo avviso l'allenatore Serse Cosmi, che intervenendo ai microfoni di SportMediaset ha elogiato i dirigenti dell'Inter sottolineando i costi dell'operazione: una cifra rilevante, ma a pensarci bene inferiore a quella che altre squadre hanno speso per innesti nello stesso ruolo nel reparto avanzato. Queste le sue parole: "Bonny è stato acquistato, a differenza di Pio Esposito, inoltre pagandolo meno di Lorenzo Lucca e Artem Dovbyk", fa notare Cosmi. Che poi aggiunge a rincarare la dose: "Questo per far capire che esistono situazioni occasionali ma anche di grande competenza. Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin hanno mostrato grande competenza".