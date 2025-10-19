Parma, Valenti: "Offriremo una cena a Suzuki. Gestista bene l'inferiorità numerica"

Termina 0-0 a Marassi, tra Genoa e Parma. Partita complicatissima per i crociati, rimasti in dieci dopo 42 minuti per la doppia ammonizione a Ndiaye. Un punto arrivato grazie ad una prestazione di spessore di Suzuki, autore di diverse parate tra cui quella su rigore a Cornet nei minuti di recupero. La formazione di Cuesta sale a quota 6 punti, ma ancora a secco di gol in trasferta.

Al termine del match, ai microfoni di DAZN, ha parlato il difensore gialloblu, Lautaro Valenti.

"E' stata una grande prestazione di squadra. Abbiamo gestito bene l'inferiorità".

Com'è stato entrare a partita in corso?

"Sono sempre tranquillo, non sono mai nervoso. Faccio questo da tutta la vita ed è normale per me".

Avete fatto i complimenti a Suzuki?

"Gli offriremo una cena, ha fatto una partita strepitosa. Stiamo lottando per la salvezza".