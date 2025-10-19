Catanzaro-Padova, le formazioni ufficiali: un cambio per parte rispetto all'ultimo match
Arrivano le formazioni ufficiali di Catanzaro-Padova, ultimo match in programma per l'8ª giornata del campionato di Serie B.
Aquile del Sud in campo con una formazione praticamente identica a quella uscita sconfitta da Monza prima della sosta: l'unica novità è rappresentata da Brighenti in difesa al posto di Belletta. Un solo cambio anche per il Padova rispetto al precedente match: sulla destra spazio a Ghiglione al posto dello squalificato Capelli.
Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli; Antonini, Brighenti, Verrengia; Cassandro, Pontisso, Petriccione, Favasuli; Oudin, Cisse; Iemmello. Allenatore: Aquilani.
Padova (3-5-2): Fortin; Faedo, Perrotta, Sgarbi; Ghiglione, Varas, Fusi, Crisetig, Barreca; Lasagna, Bortolussi. Allenatore: Andreoletti.
