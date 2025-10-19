Pisacane sull'infortunio di Mina: "Aveva fastidio, dice di essersi fermato in tempo"

"Mina ha sentito un fastidio ma dice di essersi fermato in tempo": così il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane nel corso della conferenza stampa che ha seguito la sconfitta di sardi contro il Bologna. "Ci sono tante cose che vorrei dire, ma mi limito a dire che il Bologna ha fatto gol, noi non siamo invece stati bravi a concretizzare. Se devo fare un'analisi a 360 gradi, non siamo stati troppo precisi nelle ripartenze e abbiamo concesso forse qualcosina di troppo", ha aggiunto.

Ci spiega un po' le scelte fatte oggi?

"Il mio Cagliari dev'essere pronto a qualsiasi cambio, in modo da adattarsi al tipo di avversario che abbiamo di fronte. Poi cambiare credo che serva proprio per la dinamica della partita".

Cosa ne pensa dell'annullamento del gol di Felici? E come ha visto Kiliçsoy?

"Mi sono promesso che non avrei mai commentato le decisioni arbitrali e non lo farò. Kiliçsoy l'ho voluto mettere in campo anche per dargli fiducia dopo il gol con la Nazionale. Quando lo vedremo pronto, potrà anche giocare titolare".