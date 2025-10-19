Bologna, Italiano si toglie un peso: "Perdo 3 anni di vita quando vengo a Cagliari"

"Quelli di oggi sono tre punti importanti, fatti in uno stadio difficile. A Cagliari c'è sempre un ambiente complicato, perdo sempre tre anni di vita quando devo preparare questo match": così l'allenatore del Cagliari, Vincenzo Italiano, ha commentato in conferenza stampa la vittoria dei suo all'Unipol Domus di questo pomeriggio.

Poi ha aggiunto: "Dopo aver lavorato con la squadra più che dimezzata per le Nazionali, arrivare qui e vincere, è sicuramente una soddisfazione. C'è ancora da lavorare però. Abbiamo commesso qualche sbavatura ma nel complesso siamo stati attenti e siam riusciti a contenere il Cagliari. La squadra si sta amalgamando bene, abbiamo ancora margine di miglioramento"

Una partita importante con una vittoria importante in un campo difficile...

"Siamo riusciti a vincere la prima partita fuori dal Dall'Ara, sono molto felice di quanto fatto, soprattutto in un campo così. Dobbiamo lavorare con entusiasmo, perché ora ci sono tre trasferte complicate. Questa è andata, ora dobbiamo concentrarci anche per l'Europa League. Dobbiamo cercare sempre di aggiungere punti e usare sempre la testa".