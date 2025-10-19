Genoa, Vieira sul rigore di Cornet: "Si è preso la responsabilità, non è colpa sua"

Nel corso della conferenza stampa tenuta dopo la sfida pareggiata contro il Parma, il tecnico del Genoa, Patrick Vieira, ha commentato anche il calcio di rigore fallito da Maxwell Cornet a tempo scaduto: Se Cornet era il designato a battere il rigore? "Questo è il calcio. Ci sono i giocatori che in campo si prendono la responsabilità. Cornet non sarà l'ultimo a sbagliare il rigore e dobbiamo accettarlo. Non è colpa sua se non abbiamo vinto. Queste difficoltà le dobbiamo gestire sulla squadra e andare avanti".

I fischi credi siano giusti?

"Credo che lo sono sulle prestazione, non sull'atteggiamento. Sul fatto che non abbiamo segnato li capisco bene e noi dobbiamo accettarlo. Si aspettavano che noi vincessimo la partita, hanno fatto la loro parte e noi abbiamo provato dal primo minuto di vincere. Alla fine il punto va bene a loro mentre a noi no".

I fischi saranno da gestire adesso?

"Li dobbiamo accettare. Non siamo riusciti a prendere i tre punti. Mi spiace per i giocatori perché l'atteggiamento è stato giusto".

Cambierai qualcosa a livello tattico?

"Questa partita l'abbiamo preparata bene. Loro, in dieci, sono rimasti tutti indietro. Abbiamo messo il pallone in area ma è mancata quella aggressività per fare gol".

Rifaresti le stesse scelte come minuti sui cambi?

"Dal punto di vista del piano partita abbiamo fatto una partita corretta. E' mancato il gol. Non siamo riusciti a segnare perché il Parma ha difeso bene ma non cambierei nulla della partita".