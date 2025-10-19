Palermo, Inzaghi ammette: "Il Modena non è primo per caso. Noi sulla strada giusta"

Finisce 1-1 il big-mach dell'ottava giornata di serie BKT tra Palermo e Modena, il risultato lascia la situazione in graduatoria inalterata. Al termine della gara il tecnico dei rosanero Filippo Inzaghi ha commentato la prestazione dei suoi ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com

"Il rammarico c’è, perché davanti a uno stadio del genere vuoi regalare i tre punti alla tua gente. Dobbiamo essere onesti, il Modena non ha rubato nulla. Ho cercato di rialzare la squadra con i cambi, abbiamo patito un po’, ma non credo sia stata una questione fisica. A volte bisogna pensare anche alla forza dell’avversario: il Modena non è primo per caso. Noi diamo continuità ai risultati e alla striscia positiva. Volevamo andare in testa, ma cercheremo di arrivarci nelle prossime partite"

Sulle prestazioni, l’allenatore rosanero ha aggiunto: "Io guardo solo alla prestazione della squadra. Valuteremo come mai siamo mancati per un quarto d’ora, ma dobbiamo proseguire. Se ci avessero detto a inizio campionato che saremmo stati lì, sarebbe stato un sogno. La strada è tracciata ed è quella giusta"