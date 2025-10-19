L'Inter viaggia forte, Condò: "Zero titoli? Se il problema l'anno scorso era l'attacco..."

L'Inter di Cristian Chivu ora viaggia forte: sesta vittoria nelle ultime sei gare dei nerazzurri - fra campionato e Champions League - ottenuta in un campo difficile come l'Olimpico di Roma.

Il giornalista Paolo Condò ha commentato dagli studi di Sky Sport il bel momento dei nerazzurri: "L'Inter ha vinto da grande squadra" - ha spiegato - ". Nel secondo tempo c'è stata partita, mentre nella prima frazione si è visto un dominio totale dell'Inter che avrebbe dovuto segnare il secondo gol. La prestazione dell'Inter è stata convincente, soltanto voti positivi per i nerazzurri. Ho ammirato Mkhitaryan per la sua partita".

Poi una riflessione: "Perché l'Inter è caduta sui tre fronti, nella scorsa stagione? Se il problema era l'attacco, allora è stato risolto. Bonny è già al terzo gol in 7 partite, Pio Esposito è entrato benissimo. Bisogna vedere se c'era anche il problema di usura generale della squadra".

Infine un commento sulle difficoltà di questa settimana: "La settimana dell'Inter è particolarmente impegnativa, dato che gioca in Belgio - dove deve fare i tre punti per ragioni di calendario - e poi a Napoli. Ci sono tre cime Coppi, poi dalla collina si passa alla montagna".