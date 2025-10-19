Modena, Sottil soddisfatto: "Ripresa superlativa, Spero che Tonoli non si debba fermare"

Esame di maturità superato per la capolista Modena, davanti ai 33 mila del Barbera riesce a uscire indenne conquistando un pareggio di qualità. Al termine del confronto ha parlato il tecnico Andrea Sottil

“E’ stata una grande prestazione dei ragazzi, hanno fatto benissimo entrambe le fasi. In un primo tempo ottimo siamo andati sotto per un rimpallo dove c’era anche un tocco dubbio.

La ripresa è stata superlativa, a livello di ritmo e qualità di gioco, lo testimoniano anche le statistiche dei tiri, calci d’angolo e passaggi. Sono molto contento anche per i 300 tifosi che oggi ci hanno seguito qui al Barbera, sono stati encomiabili e non vediamo l’ora di tornare venerdì al Braglia, nella nostra fortezza. Mi dispiace solo per Tonoli che ha preso una brutta botta al naso in una situazione nel quale Brunori ha alzato troppo il braccio e non è stato nemmeno ammonito, speriamo che Daniel non si debba fermare“.