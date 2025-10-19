Serie B, 8ª giornata: finisce in parità la prima di Dionisi. Empoli-Venezia 1-1

Termina con il risultato di 1-1 il match fra Empoli e Venezia valido per l'ottava giornata del campionato di Serie B. Decidono la sfida del 'Castellani le reti di Adorante al 34' per i lagunari e di Shpendi al 42' per la compagine toscana.

SERIE B, 8ª GIORNATA

Virtus Entella-Sampdoria 3-1

33’ Debenedetti (E), 39’ rig. Franzoni (E), 81’ Coda (S), 84’ Tiritiello (E)

Frosinone-Monza 0-1

38' Keita Baldè

Mantova-Sudtirol 1-1

40' Pecorino (S), 55' Ruocco (M)

Pescara-Carrarese 2-2

2' Abiuso (C), 52' Hasa (C), 74' Meazzi (P), 89 Di Nardo (P)

Reggiana-Bari 3-1

41' Moncini (B), 45'+3 Tavsan (R), 70' Bozzolan (R), 81' Lambourde (R)

Juve Stabia-Avellino 2-0

39' Mosti, 42' Bellich

Spezia-Cesena 1-2

4' Lapadula (S), 38' e 45+1' Frabotta (C)

Palermo-Modena 1-1

28' Segre (P), 76' aut. Bereszynski

Empoli-Venezia 1-1

34' Adorante (V), 42' Shpendi (E)

Domenica 19 ottobre

Ore 19:30 - Catanzaro-Padova

CLASSIFICA

Modena 18

Palermo 16

Frosinone 14

Cesena 14

Monza 14

Venezia 13

Juve Stabia 13

Reggiana 12

Avellino 12

Carrarese 11

Sudtirol 10

Empoli 10

Virtus Entella 9

Padova 8*

Catanzaro 6*

Bari 6

Pescara 6

Sampdoria 5

Mantova 5

Spezia 3

* una partita in meno