Serie B, 8ª giornata: finisce in parità la prima di Dionisi. Empoli-Venezia 1-1
Termina con il risultato di 1-1 il match fra Empoli e Venezia valido per l'ottava giornata del campionato di Serie B. Decidono la sfida del 'Castellani le reti di Adorante al 34' per i lagunari e di Shpendi al 42' per la compagine toscana.
SERIE B, 8ª GIORNATA
Virtus Entella-Sampdoria 3-1
33’ Debenedetti (E), 39’ rig. Franzoni (E), 81’ Coda (S), 84’ Tiritiello (E)
Frosinone-Monza 0-1
38' Keita Baldè
Mantova-Sudtirol 1-1
40' Pecorino (S), 55' Ruocco (M)
Pescara-Carrarese 2-2
2' Abiuso (C), 52' Hasa (C), 74' Meazzi (P), 89 Di Nardo (P)
Reggiana-Bari 3-1
41' Moncini (B), 45'+3 Tavsan (R), 70' Bozzolan (R), 81' Lambourde (R)
Juve Stabia-Avellino 2-0
39' Mosti, 42' Bellich
Spezia-Cesena 1-2
4' Lapadula (S), 38' e 45+1' Frabotta (C)
Palermo-Modena 1-1
28' Segre (P), 76' aut. Bereszynski
Empoli-Venezia 1-1
34' Adorante (V), 42' Shpendi (E)
Domenica 19 ottobre
Ore 19:30 - Catanzaro-Padova
CLASSIFICA
Modena 18
Palermo 16
Frosinone 14
Cesena 14
Monza 14
Venezia 13
Juve Stabia 13
Reggiana 12
Avellino 12
Carrarese 11
Sudtirol 10
Empoli 10
Virtus Entella 9
Padova 8*
Catanzaro 6*
Bari 6
Pescara 6
Sampdoria 5
Mantova 5
Spezia 3
* una partita in meno