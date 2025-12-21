Orsi: "Palestra pronto per una big e per la Nazionale, è proprio un giocatore alla Gasperini"

Fernando Orsi, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha acceso i riflettori su uno dei nomi più seguiti della Serie A in ottica mercato: Marco Palestra. L’ex portiere e opinionista non ha nascosto grande fiducia nelle qualità del giovane esterno, spingendosi fino a immaginarlo già pronto per il grande salto.

“Palestra pronto per una big e per la Nazionale? Io penso di sì”, ha dichiarato Orsi senza esitazioni. “In prospettiva, da una parte Palestra e dall’altra Bartesaghi ce li possiamo giocare tranquillamente. Secondo me sarebbe anche ora”.

Orsi ha poi sottolineato come Palestra incarni alla perfezione il prototipo di calciatore valorizzato da Gian Piero Gasperini: “È un giocatore alla Gasperini. Un quinto di centrocampo che può fare anche il terzino, e infatti oggi lo farà in una difesa a quattro”. Versatilità, dunque, ma non solo.

A colpire l’ex numero uno è soprattutto la personalità del ragazzo: “Ha carattere, non si vergogna di fare le cose che fanno i grandi”. Un aspetto fondamentale per chi ambisce a palcoscenici più importanti, sia a livello di club che in ottica Nazionale.