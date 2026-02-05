Juve, Spalletti: "Centravanti? Non partecipo a questo giochino, contento di quelli che ho"

“Io sono contento di quelli che ho”. Luciano Spalletti, dopo il 3-0 incassato dalla Juventus sul campo dell’Atalanta in Coppa Italia, risponde così a chi gli chiede se gli sarebbe servito il centravanti che non è arrivato sul mercato: “È un giochino a cui non partecipo, vado avanti con quelli e vedrete che poi, a fine campionato, questi calciatori a cui si allude citando mancanze ci daranno il contributo che ci debbono dare. La squadra ci darà un grande contributo".

Il tecnico bianconero ha poi soffermato l’analisi, rispondendo a domanda in conferenza stampa sui nuovi acquisti, sugli errori della sua squadra: "So cosa possono dare i miei giocatori. Abbiamo fatto degli errori, poi è chiaro che serve sfruttare sia l'attimo che i dettagli. Determinate scelte sono state fatte anche in base alla partita.

Oggi è stata una gara con tanti duelli: dentro i momenti chiave bisogna essere precisi ed è proprio da qui che s'incontrano i giocatori top. Abbiamo avuto dei palloni decisivi che però non siamo riusciti a sfruttare. Dobbiamo crescere".