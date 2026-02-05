Atalanta-Juventus, le formazioni ufficiali: niente turnover per Palladino e Spalletti. Yildiz in panchina

Atalanta e Juventus fanno sul serio. Le due formazioni scenderanno in campo alle 21 alla New Balance Arena di Bergamo, nell’ambito del secondo quarto di finale di Coppa Italia. La vincente sfiderà la vincente di Bologna-Lazio nella prima semifinale, ed entrambe fanno sul serio. Di seguito le formazioni ufficiali della partita, trasmessa in esclusiva e in chiaro sulle reti Mediaset.

Raffaele Palladino limita al minimo il turnover, con un undici di partenza non lontano da quello standard. In attacco c’è Scamacca, supportato da De Ketelaere e Raspadori.

Luciano Spalletti sceglie ancora Jonathan David per guidare l’attacco della sua Juventus. Anche il tecnico di Certaldo schiera una formazione molto simile a quella tipo, con qualche novità: in porta c’è Perin, avanza sulla trequarti Cambiaso, complice la necessità per Kenan Yildiz di tirare il fiato. Il fantasista turco, non al meglio, è comunque in panchina.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson; Bernasconi, De Ketelaere, Raspadori; Scamacca.

JUVENTUS (4-2-3-1); Perin; Kalulu, Bremer, Gatti, Kelly; Locatelli, Thuram; Cambiaso, McKennie, Conceicao; David.