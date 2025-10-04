Live TMW Atalanta, Juric: "Soddisfatto della prestazione. Ci mancano almeno 4 punti"

Ivan Juric, allenatore dell'Atalanta, ha commentato così in conferenza stampa il match contro il Como nel post gara.

Rammarico stasera visto il bel gioco?

"Non era scontato ripetersi e dominare così fisicamente, invece penso che l'Atalanta si sia comportata molto bene. Nel secondo tempo abbiamo pressato molto: è mancata forse un po' di qualità seppur abbiamo dei giocatori bravi anche sotto quel profilo".

Sotto quali aspetti è soddisfatto di stasera?

"L'unica cosa che non mi è piaciuta è il primo goal regalato, ma abbiamo creato superiorità nelle azioni. Sono molto contento anche dei nostri due ragazzi Bernasconi e Ahanor. Per noi è molto importante".

Come ha visto i ragazzi fisicamente?

"Andiamo forte. Bisogna farsi trovare pronti fisicamente e mentalmente, penso che abbiamo allargato la rosa. Speriamo di recuperare qualche infortunio perché ci aspetta un ciclo importante ogni tre giorni".

Quali sono le sensazioni dopo questo inizio e cosa pensa di Lookman?

"Mi dispiace molto perché ci mancano 3-4 punti viste le prestazioni. Lookman va recuperato passo dopo passo: oggi gli ho fatto fare la prima punta mettendolo insieme a Sulemana. Sia lui che Dino hanno creato occasioni".

Su cosa è rimasto soddisfatto di questa partenza e quali sono stati i lati negativi?

"Al netto dei punti ho visto una squadra che ha fatto buoni risultati, il lato negativo sono stati gli infortuni. Penso che la squadra comunque possa migliorare: ho tra le mani un gruppo fantastico".

Qualche problema sulle palle inattive?

"Contro il Brugge ci è andata bene sulle palle inattive, stasera invece un po' meno. Cercheremo di migliorare".

Che risposta ha riscontrato da chi è subentrato?

"Molto positiva. Sia Brescianini che Musah sono entrati molto bene e hanno dato il massimo: stessa cosa anche Maldini. Dobbiamo continuare così con un gruppo che ha risposto bene nonostante tutto".

