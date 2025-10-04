Atalanta, Juric su Lookman: "Bene da 'nove'. Da quando è con noi è uno spettacolo"

Il tecnico dell’Atalanta Ivan Juric ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Como chiuso sull'1-1 e valido per la 6^ giornata di Serie A.

Le è piaciuto l'attacco senza un vero nove?

"Hanno fatto benissimo e creato tanto, ma potevano fare più gol. Come condizione e qualità specialmente Ademola può crescere tanto e allora diventa molto interessante".

Rammarico per certe scelte negli ultimi metri?

"Tanto rammarico, raramente il Como ha sofferto come oggi nel gioco e nella pressione. Abbiamo attaccato in modo giusto, sbagliando però certe cose che normalmente Ademola e altri fanno meglio. Recuperando la condizione, faremo meglio".

Siete ancora imbattuti in campionato: cosa significa per lei?

"Mi sembra che ci mancano punti, siamo in debito con la fortuna e spero che in futuro ci vada meglio. Sono molto soddisfatto della squadra, del lavoro e dei giovani che crescono. Speriamo che i nazionali ora non si facciano male e vediamo di alzare la condizione".

Cosa ha prevalso nella gestione di Lookman?

"Ha fatto benissimo la prima punta nel farci giocare, gli è mancato il gol. Da quando è con noi è uno spettacolo, per come si allena e nel rapporto con i giocatori. Sicuramente ci darà tanto".