Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Esclusiva TMW

L'Ital-Atletico visto da Madrid: "Poco tempo a Raspadori e Lookman non era la prima scelta"

L'Ital-Atletico visto da Madrid: "Poco tempo a Raspadori e Lookman non era la prima scelta"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 12:45Serie A
Giacomo Iacobellis

Fuori Giacomo Raspadori, dentro Ademola Lookman. L'Atletico Madrid, anche in questo mercato di gennaio, ha confermato la sua passione per gli affari con i club di Serie A. In una rosa che annoverava già diversi ex calciatori del massimo campionato italiano, quali il portiere Juan Musso, il centrale di difesa David Hancko, il laterale Matteo Ruggeri, l'altro laterale Nahuel Molina e l'esterno offensivo Nico Gonzalez, i colchoneros sono andati infatti a inserire anche il talento nigeriano in rotta ormai da tempo con l'Atalanta. Cosa ne pensa la stampa madrilena di tutto ciò? L'abbiamo chiesto al giornalista del quotidiano As, Jorge Garcia, firma molto autorevole in casa Atleti e non solo.

Jorge Garcia, ci spiega innanzitutto la partenza dopo soli sei mesi di Raspadori?
"Raspadori non ha avuto tempo per affermarsi all'Atletico. All'interno del nostro club non c’è alcuna lamentela nei suoi confronti: ha lavorato, ha accettato le decisioni tecniche e ha aspettato il suo momento. Dopo la partita di Champions League contro l’Inter c’è stato un incontro con la società, che ha trasmesso ai suoi agenti piena fiducia nel giocatore. Mister Diego Simeone gli ha riconosciuto in privato di avergli concesso meno minuti di quelli che meritava, ma il calcio segue strade tutte sue. Era arrivato per rinforzare l’attacco dell'Atletico, ma davanti a lui c’era una concorrenza molto alta. Aveva scelto il calcio spagnolo per rilanciare la sua carriera, ma non ci è riuscito e ha preferito non rischiare il suo posto nella Nazionale italiana, tornando indietro per avere continuità e minuti. Non è facile, in generale, per nessun giocatore offensivo inserirsi subito tra i colchoneros: c’è un processo di adattamento e lui non ha avuto il tempo necessario".

Il suo sostituto è arrivato sempre dalla Serie A: Ademola Lookman. Ci racconta l'operazione con l'Atalanta?
"Tra il 29 e il 30 gennaio l'Atletico ha deciso di affondare per Lookman. È un giocatore che si adatta molto bene al profilo offensivo di sinistra. È un Pallone d’Oro africano, un calciatore di grande qualità, capace di essere decisivo quando è totalmente concentrato. Non era la prima scelta dell'Atletico, che aveva altri nomi in mente, ma è stata l’operazione più concreta e, in termini di rapporto qualità-prezzo, la più accessibile. Il legame tra Atleti e Atalanta è stato molto stretto negli ultimi mesi grazie al lavoro di Paolo Busardò, che ha avuto un ruolo importante nell’intermediazione. L'Atletico Madrid si è assicurato un giocatore capace di spaccare le partite: adesso dovrà inserirsi nell’idea di Simeone. Serve lavoro".

Come stanno andando invece gli altri due calciatori ex Serie A arrivati in estate?
"Ruggeri non si è ancora assestato. Con lui sta succedendo qualcosa di simile a quanto visto con Raspadori: ha bisogno di tempo per stabilizzarsi. Diego Simeone ha notato una certa debolezza difensiva nella squadra e per questo, in alcune partite, decide di schierare David Hancko in quella posizione, così da garantire maggiore equilibrio. È una situazione paragonabile a quanto accade alla Juventus con Pierre Kalulu. Nico Gonzalez, invece, aveva iniziato molto bene, poi il suo rendimento è calato. Gli infortuni lo hanno frenato: è qualcosa che gli era già successo anche in passato".

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Lookman: "Atletico enorme, ho parlato con Simeone prima di venire. Debutto? Sono... Lookman: "Atletico enorme, ho parlato con Simeone prima di venire. Debutto? Sono pronto"
In Spagna fa tutto l'Atletico. Spende di più, incassa di più e fa il colpo più importante... In Spagna fa tutto l'Atletico. Spende di più, incassa di più e fa il colpo più importante
Atletico Madrid, ecco Lookman: "Essere qui una benedizione. Proprio quello che cercavo"... Atletico Madrid, ecco Lookman: "Essere qui una benedizione. Proprio quello che cercavo"
Altre notizie Serie A
Fiorentina, Paratici: "Ecco perché questa scelta. Non esistono clausole. Voglio un... Live TMWFiorentina, Paratici: "Ecco perché questa scelta. Non esistono clausole. Voglio un club internazionale"
Fiorentina, ecco Paratici: "Per qualcuno è una scelta da incoscienti. Per me è solo... Fiorentina, ecco Paratici: "Per qualcuno è una scelta da incoscienti. Per me è solo coraggiosa"
Carnevali: "Bakola è davvero forte, ci sarà utile. Muharemovic ha la testa da grande... Carnevali: "Bakola è davvero forte, ci sarà utile. Muharemovic ha la testa da grande squadra"
Fiorentina, il dg Ferrari presenta Paratici: "Con lui possiamo aprire una nuova pagina"... Fiorentina, il dg Ferrari presenta Paratici: "Con lui possiamo aprire una nuova pagina"
Alisson Santos il Leao del Napoli? L'ex tecnico: "No, vicino all'area è più pericoloso"... TMWAlisson Santos il Leao del Napoli? L'ex tecnico: "No, vicino all'area è più pericoloso"
Atalanta-Juventus, probabili formazioni e dove vederla in tv. Le ultime sulla Coppa... TMWAtalanta-Juventus, probabili formazioni e dove vederla in tv. Le ultime sulla Coppa Italia
Totti pronto a tornare alla Roma, la Juve tratta con McKennie: le top news delle... Totti pronto a tornare alla Roma, la Juve tratta con McKennie: le top news delle 13
Pisa, Giovanni Corrado: "Seguiamo da tempo Hiljemark, lui ha visto la luce dove gli... Live TMWPisa, Giovanni Corrado: "Seguiamo da tempo Hiljemark, lui ha visto la luce dove gli altri hanno visto il buio "
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris A chi serve Casemiro? Cosa farà il miglior difensore del Bayern? Al via il mercato dei giocatori in scadenza con occasioni clamorose. In Serie A occhi puntati sulla Juventus...
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Torino, Baroni parla di Asllani: "Non ha mai sbagliato niente, abbiamo visto crescere Ilkhan"
3 A chi serve Casemiro? Cosa farà il miglior difensore del Bayern? Al via il mercato dei giocatori in scadenza con occasioni clamorose. In Serie A occhi puntati sulla Juventus...
4 Inter, Chivu annuncia: "Quando tornano Calhanoglu e Barella". E su Diouf: "Siamo felici"
5 Marco Bellinazzo: "Debiti Serie A, migliorano i top club ma preoccupano le medio-piccole"
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Fiorentina, ecco Paratici: "Per qualcuno è una scelta da incoscienti. Per me è solo coraggiosa"
Immagine top news n.1 Atalanta-Juventus, probabili formazioni e dove vederla in tv. Le ultime sulla Coppa Italia
Immagine top news n.2 Francesco Totti pronto a tornare alla Roma. Ranieri conferma: "I Friedkin ci stanno pensando"
Immagine top news n.3 Udinese, Nani: "Mlacic primo obiettivo, ho avuto paura saltasse fino all'arrivo del TMS"
Immagine top news n.4 Coppa Italia, Torino ko: l'Inter delle riserve in semifinale. Chivu: "Non parlo di Triplete o Scudetto"
Immagine top news n.5 Petardo contro Audero, maxi multa e diffida per l'Inter. Le reazioni di Marotta e De Siervo
Immagine top news n.6 Di Lorenzo si è operato al piede sfruttando lo stop forzato: "Dolore diventato insostenibile"
Immagine top news n.7 Del Piero, lo scudetto e le parole di Rabiot: "Non sono d'accordo, ma capisco il suo punto di vista"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A
Immagine news podcast n.2 La difesa dell'Udinese che ha fermato Malen è un'altra lezione di Pozzo
Immagine news podcast n.3 Mateta come Boniface ma vi spieghiamo perché il Milan ha fatto bene
Immagine news podcast n.4 Il Como non mentiva: la Regina del mercato è spettatrice di lusso
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Giammarioli: “Mercato invernale ragionato. Vicenza domina, Girone C affascinante”
Immagine news Serie A n.2 Milanese: "Milan, il pensiero è lo Scudetto. Napoli, Vergara crescerà"
Immagine news Serie A n.3 Milan, guardare avanti o indietro? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina, Paratici: "Ecco perché questa scelta. Non esistono clausole. Voglio un club internazionale"
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, ecco Paratici: "Per qualcuno è una scelta da incoscienti. Per me è solo coraggiosa"
Immagine news Serie A n.3 Carnevali: "Bakola è davvero forte, ci sarà utile. Muharemovic ha la testa da grande squadra"
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina, il dg Ferrari presenta Paratici: "Con lui possiamo aprire una nuova pagina"
Immagine news Serie A n.5 Alisson Santos il Leao del Napoli? L'ex tecnico: "No, vicino all'area è più pericoloso"
Immagine news Serie A n.6 Atalanta-Juventus, probabili formazioni e dove vederla in tv. Le ultime sulla Coppa Italia
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, Boersma è stato ad un passo. Koeman: "Poi ha chiamato il Mechelen"
Immagine news Serie B n.2 Reggiana, Dionigi: "Post mercato, abbiamo più freschezza. Con il Catanzaro ce la giochiamo"
Immagine news Serie B n.3 Palermo, Ranocchia: "Importante aver segnato a Bari. Adesso pronti per l'Empoli"
Immagine news Serie B n.4 Il Monza a lavoro per il rinnovo di Carboni. Il club vuol fissare la nuova scadenza al 2030
Immagine news Serie B n.5 Entella, Superbi: "I nuovi innesti hanno portato tanta motivazione. Utile per arrivare alla salvezza"
Immagine news Serie B n.6 Avellino, Aiello: “Lescano operazione perfetta, obiettivo centrato e cifra recuperata”
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vandalismo durante Alessandria-Cuneo a Vercelli, la nota delle Bianche Casacche
Immagine news Serie C n.2 Foggia, a Caserta senza tifosi. Arriva il divieto da parte della Prefettura campana
Immagine news Serie C n.3 Pianese, Cangi: "Post mercato, rosa più profonda. La più completa da quando siamo in C"
Immagine news Serie C n.4 Vandalismo durante Alessandria-Cuneo a Vercelli, Deléchat: "Vergognoso, non è calcio"
Immagine news Serie C n.5 Pro Vercelli, Deléchat dopo il mercato: “Anno zero di costruzione, playoff non preclusi”
Immagine news Serie C n.6 Serie C, ecco il premio di ‘Allenatore del mese Lavoropiù’. Il primo vincitore è Bucchi dell'Arezzo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Atalanta Juventus
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Juventus, gara secca per un posto in semifinale
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Torino, chi sarà la prima semifinalista?
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter Women, arriva in prestito dal Rangers la classe 1999 Telma Ívarsdóttir
Immagine news Calcio femminile n.2 Ana Capeta: "Mai avuti dubbi sulla scelta della Juve. Spero di vincere più titoli possibile"
Immagine news Calcio femminile n.3 Napoli Women: "L'approdo di Brooks in NWSL riflette la nostra filosofia e il nostro lavoro"
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina e Fiskerstrand avanti insieme: c'è il rinnovo fino al 2029 della norvegese
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile, Kramzar vola in Inghilterra: prestito con obbligo all'Everton
Immagine news Calcio femminile n.6 Kramzar torna alla Roma. Risolto anticipatamente il prestito al Como Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano