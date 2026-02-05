Esclusiva TMW L'Ital-Atletico visto da Madrid: "Poco tempo a Raspadori e Lookman non era la prima scelta"

Fuori Giacomo Raspadori, dentro Ademola Lookman. L'Atletico Madrid, anche in questo mercato di gennaio, ha confermato la sua passione per gli affari con i club di Serie A. In una rosa che annoverava già diversi ex calciatori del massimo campionato italiano, quali il portiere Juan Musso, il centrale di difesa David Hancko, il laterale Matteo Ruggeri, l'altro laterale Nahuel Molina e l'esterno offensivo Nico Gonzalez, i colchoneros sono andati infatti a inserire anche il talento nigeriano in rotta ormai da tempo con l'Atalanta. Cosa ne pensa la stampa madrilena di tutto ciò? L'abbiamo chiesto al giornalista del quotidiano As, Jorge Garcia, firma molto autorevole in casa Atleti e non solo.

Jorge Garcia, ci spiega innanzitutto la partenza dopo soli sei mesi di Raspadori?

"Raspadori non ha avuto tempo per affermarsi all'Atletico. All'interno del nostro club non c’è alcuna lamentela nei suoi confronti: ha lavorato, ha accettato le decisioni tecniche e ha aspettato il suo momento. Dopo la partita di Champions League contro l’Inter c’è stato un incontro con la società, che ha trasmesso ai suoi agenti piena fiducia nel giocatore. Mister Diego Simeone gli ha riconosciuto in privato di avergli concesso meno minuti di quelli che meritava, ma il calcio segue strade tutte sue. Era arrivato per rinforzare l’attacco dell'Atletico, ma davanti a lui c’era una concorrenza molto alta. Aveva scelto il calcio spagnolo per rilanciare la sua carriera, ma non ci è riuscito e ha preferito non rischiare il suo posto nella Nazionale italiana, tornando indietro per avere continuità e minuti. Non è facile, in generale, per nessun giocatore offensivo inserirsi subito tra i colchoneros: c’è un processo di adattamento e lui non ha avuto il tempo necessario".

Il suo sostituto è arrivato sempre dalla Serie A: Ademola Lookman. Ci racconta l'operazione con l'Atalanta?

"Tra il 29 e il 30 gennaio l'Atletico ha deciso di affondare per Lookman. È un giocatore che si adatta molto bene al profilo offensivo di sinistra. È un Pallone d’Oro africano, un calciatore di grande qualità, capace di essere decisivo quando è totalmente concentrato. Non era la prima scelta dell'Atletico, che aveva altri nomi in mente, ma è stata l’operazione più concreta e, in termini di rapporto qualità-prezzo, la più accessibile. Il legame tra Atleti e Atalanta è stato molto stretto negli ultimi mesi grazie al lavoro di Paolo Busardò, che ha avuto un ruolo importante nell’intermediazione. L'Atletico Madrid si è assicurato un giocatore capace di spaccare le partite: adesso dovrà inserirsi nell’idea di Simeone. Serve lavoro".

Come stanno andando invece gli altri due calciatori ex Serie A arrivati in estate?

"Ruggeri non si è ancora assestato. Con lui sta succedendo qualcosa di simile a quanto visto con Raspadori: ha bisogno di tempo per stabilizzarsi. Diego Simeone ha notato una certa debolezza difensiva nella squadra e per questo, in alcune partite, decide di schierare David Hancko in quella posizione, così da garantire maggiore equilibrio. È una situazione paragonabile a quanto accade alla Juventus con Pierre Kalulu. Nico Gonzalez, invece, aveva iniziato molto bene, poi il suo rendimento è calato. Gli infortuni lo hanno frenato: è qualcosa che gli era già successo anche in passato".