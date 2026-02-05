Atalanta, i convocati di Palladino per la Juventus: torna Bakker dopo ben 7 mesi
Sono 24 i calciatori convocati da mister Raffaele Palladino per Atalanta-Juventus, gara dei quarti di finale della Coppa Italia in programma stasera alle ore 21 alla New Balance Arena di Bergamo. Di seguito l'elenco completo dei nerazzurri:
Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello.
Difensori: Ahanor, Bakker, Bellanova, Bernasconi, Djimsiti, Hien, Kolašinac, Kossounou, Scalvini, Zappacosta.
Centrocampisti: De Roon, Éderson, Musah, Pašalić, Samardžić, Zalewski.
Attaccanti: De Ketelaere, Krstović, Raspadori, Scamacca, Sulemana.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
