Atalanta, la squadra 2019-2020 (con Ilicic-Gomez-Zapata) era da Scudetto?

“Giocavamo ad occhi chiusi. Senza la Pandemia saremmo andati in finale. A quell’Atalanta manca un trofeo”. Le parole di Josip Ilicic sono tanto chiare e al tempo stesso malinconiche: ricordando un passato pieno di soddisfazioni (e “What If”) intorno all’annata 2019-2020, stagione che a Bergamo fa ancora parlare di sé. Certo, ci sarebbe anche l’annata scorsa a richiamare il cosiddetto “What If Scudetto”, ma quella di 6 anni fa non era un’Atalanta come tutte le altre: il trio Gomez-Ilicic-Zapata, i 100 e passa goal, la riapertura della corsa Scudetto e ovviamente la prima Dea a giocare la Champions League.

Le dichiarazioni dell'ex fantasista orobico alla Gazzetta dello Sport riconducono subito a quell’Atalanta tanto completa quanto qualitativamente superiore a tutte le altre. Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez, Ilicic, Zapata con Pasalic, Muriel e Malinovskyi jolly decisivi: la più alta rappresentazione del calcio di Gasperini. Vero che la 2023-2024 è stata l’Atalanta più matura ed esperta (tanto da vincere l’Europa League), ma esteticamente non c’era partita: quella Dea era capace di segnare 5,6,7 goal a partita.

Scudetto ai tempi possibile? L’Atalanta arrivò nel rush finale con 9 vittorie consecutive, dove un successo contro la Juve campione d’Italia allo Stadium poteva riaprire i conti in una classifica abbastanza corta: un sogno sfumato con un 2-2 all'insegna delle polemiche nonostante le reti di Zapata e Malinovskyi.

Una squadra non esente da difficoltà, dove i “se” sono troppi per essere ignorati: la “caduta” di Ilicic, la Pandemia che aveva colpito Bergamo, l’infortunio di Duvan Zapata durante l’andata, i punti persi tra Cagliari, Genoa, Spal e Torino, i 5 minuti contro il PSG e ovviamente una classifica finale che vedeva l’Atalanta vicina al primato: seppur l’annata sia stata un vero e proprio successo.

L’Atalanta oggi si appresta a costruire un nuovo ciclo con Juric, ma la 2019-2020 rimarrà la squadra nerazzurra più forte e incompiuta in tutta la storia atalantina: nonostante ad essa non manchino le lodi, anche a distanza di 6 anni.