Polverosi: "Da oggi tutto il movimento italiano sostenga, aiuti e incoraggi Gennaro Gattuso"

All'interno dell'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio è possibile leggere un editoriale a firma del noto giornalista Alberto Polverosi che, relativamente alla vittoria dell'Italia e al raggiungimento dei playoff, scrive: "Da oggi, massima concentrazione sugli spareggi. Mancano cinque mesi, a novembre dobbiamo giocare le ultime due gare di qualificazione in Moldova e con la Norvegia, ma se in questa lunga attesa Gattuso farà una richiesta, una convocazione a Coverciano, un allenamento col gruppo, una riunione con i giocatori, che sia accontentato. Da oggi tutto il movimento calcistico italiano deve sostenere, aiutare, incoraggiare e favorire il lavoro del ct e degli azzurri".

Sulla partita, Polverosi sottolinea come a Udine l'Italia sia stata eccellente solo nel finale, quando il magnifico gol di Retegui prima e quello di Manini poi hanno messo alle corde Israele. "Si parlerà del modulo, si discuterà sulla ragione per cui Gattuso, pur non essendo un affiliato alla “difesa a tre”, ha deciso di cambiare il sistema abbandonando la linea a quattro, ma la realtà - continua il giornalista - è che quando la Nazionale non trova aria pulita, soffoca. E per aprire le finestre avremmo bisogno di un giocatore che non abbiamo, quello che salta l’uomo e spalanca il campo e il gioco".

Infine, oltre alla vittoria e ai tanti gol - 16 in 4 partite - c'è un altro aspetto incoraggiante nell'Italia di Gattuso che Polverosi sottolinea: "La doppia conferma di una crescita in attacco, dove per anni abbiamo brancolato nel buio. Doppietta di Mateo Retegui, e un tempo di Pio Esposito, senza gol ma capace di inserirsi agevolmente in questa squadra come può fare un centravanti esperto: movimenti giusti, palloni protetti con forza, distribuzione intelligente. Ora almeno in attacco abbiamo il presente (Kean-Retegui) e il futuro (Esposito) e Rino li può anche mischiare".