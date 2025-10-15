Roma, sosta d’oro: sei gol dai nazionali e Gasperini può sorridere

La sosta per le nazionali porta buone notizie in casa Roma e regala a Gian Piero Gasperini motivi per sorridere in vista del big match di sabato contro l’Inter allo Stadio Olimpico. In questa pausa, ben undici giocatori giallorossi sono stati convocati dai rispettivi commissari tecnici, a conferma del valore e della dimensione internazionale della rosa. Tra i selezionati figurava anche Wesley, chiamato dal Brasile ma rimasto nella Capitale per recuperare al meglio da una contusione.

Sul campo, i romanisti hanno risposto presente e si sono messi in mostra con un totale di sei gol. Il primo a trovare la via della rete è stato Kostas Tsimikas, autore del momentaneo vantaggio della sua Grecia contro la Scozia. Subito dopo è arrivata addirittura la doppietta di Niccolò Pisilli con l’Italia Under 21 nella vittoria sulla Svezia, seguita da un assist nel match successivo con l’Armenia.

In evidenza anche Zeki Celik, che ha segnato di testa nella vittoria della Turchia in Bulgaria. Le ultime gioie, infine, sono arrivate nella serata di ieri: Gianluca Mancini ha firmato il suo primo gol in Azzurro nel 3-0 contro Israele che assicura all’Italia almeno un posto ai playoff per la qualificazione al Mondiale; mentre Evan Ferguson – a secco a livello di club da quasi un anno (l’ultimo gol risale al 24 ottobre 2024) – ha deciso Irlanda-Armenia con un perfetto colpo di testa.

Una sosta dunque positiva, che restituisce a Gasperini giocatori forse un po’ stanchi, ma con sicuramente grande entusiasmo da riversare sabato sera sul prato verde dello Stadio Olimpico contro l’Inter.