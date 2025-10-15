Portogallo, Mondiali rimandati. Tavares deluso: "Non l'abbiamo chiusa con l'Ungheria"

Come per il Portogallo, anche per Nuno Tavares è stata una grossa delusione mancare il pass per i Mondiali 2026 già contro l'Ungheria. Il 2-2 siglato da Szoboszlai allo scadere ha rovinato la festa del terzino della Lazio, che dovrà aspettare il momento di gloria nella prossima pausa nazionali di novembre.

Intervenuto nel post-partita ai microfoni di Sport TV, il giocatore di 25 anni non ha nascosto i problemi sorti per la rimonta subita: "Ci è mancato di chiudere la partita, era quello che volevamo. Abbiamo fatto di tutto per segnare il terzo gol, ma purtroppo non ci siamo riusciti e abbiamo concesso il pareggio", ha ammesso Tavares. "Ma siamo già concentrati sulla prossima partita per assicurarci la qualificazione".

E ha proseguito in merito agli avversari: "Sapevamo che il punto di forza dell’Ungheria era il contropiede. Abbiamo sempre cercato di evitare che riuscissero a recuperare palla per attaccare la nostra porta. Volevamo davvero segnare il terzo gol, ma non ci siamo riusciti e ora siamo concentrati sul prossimo incontro". Una chiosa, infine, sulla sana rivalità con Nuno Mendes in Nazionale: "È un giocatore molto forte e siamo qui per competere".

Il risultato finale

Portogallo - Ungheria 2-2

8' At. Szalai (U), 22' e 45' + 3 rig. Cristiano Ronaldo, 90' + 1 Szoboszlai (U)

CLASSIFICA



Portogallo 10

Ungheria 5

Irlanda 4

Armenia 3