Le partite di oggi: il programma di mercoledì 15 ottobre
C'è del calcio giocato da poter seguire anche nella giornata di oggi, mercoledì 15 ottobre 2025.
Si scende in campo per la Champions League femminile, con la Roma a rappresentare il nostro paese. Si giocano però anche le semifinali del Mondiale Under 20, tra la seconda serata e la notte vera e propria.
Champions League Femminile - Prima fase
18:45 - Lyon D vs St. Pölten D
18:45 - Vålerenga D vs Wolfsburg D
21:00 - Chelsea D vs Paris FC D
21:00 - Leuven D vs Twente D
21:00 - Roma D vs Barcellona D
Mondiali U20 (semifinali)
22:00 - Marocco U20 vs Francia U20
01:00 (15/10) - Argentina U20 vs Colombia U20
