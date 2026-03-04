Atalanta, Palladino: "Ci abbiamo creduto fino alla fine, Samardzic può migliorare"

Il tecnico dell’Atalanta Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Mediaset, dopo il 2-2 nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Lazio.

La sua interpretazione è stata anche fisica dalla panchina.

"Abbiamo fatto una buonissima partita, contro una buonissima squadra. Partita equilibrata e piacevole, quando affronti le squadre di Sarri è sempre bello giocare. Meglio nel primo tempo, abbiamo avuto occasioni per sbloccarla e dovevamo essere più incisivi negli ultimi metri. Nel secondo siamo andati sotto 2 volte, la squadra è stata brava a riprendere il risultato. Pareggio meritato, ci abbiamo creduto fino alla fine. Fatto il primo tempo, ci aspetta il secondo in casa nostra".

Rimonta che vi esalterà in casa?

"La partita è aperta, 50 e 50. E' un 2-2 in casa loro ed è tutto aperto. Ci teniamo ad arrivare in finale davanti ai nostri tifosi. Prendiamo l'ottima prestazione di stasera, che ci dà tanta fiducia per il campionato. Stare in 3 competizioni a marzo è motivo di grande soddisfazione, ma anche molto stancante: recuperiamo energie, tra 2/3 giorni giochiamo contro l'Udinese".

Bene Musah e Samardzic più decisivo: vedi anche te questa crescita?

"Sono d'accordo. Musah da quando sono arrivato ha giocato meno, Ederson e De Roon hanno vauto più continuità. Adesso, con Ederson fuori, sta avendo più continuità. tanti complimenti a lui, ma anche agli altri che sono subentrati. Sama sta avendo continuità dopo l'infortunio di De Ketelaere: fa bene tra le linee, ma negli ultimi 25 metri può alzare il livello di qualità e di gol. Mi aspetto da lui questo miglioramento".