Atalanta, Palladino: "Alla Coppa Italia teniamo, è anche la via più breve per l'Europa"

"Ci teniamo in modo particolare, l'Atalanta ha fatto 3 finali in 7 anni e vogliamo arrivarci per la quarta volta”. Nell’intervista rilasciata a Sport Mediaset, Raffaele Palladino ha ricordato cosa rappresenti la Coppa Italia per la Dea.

Gli orobici saranno impegnati domani nella seconda semifinale di andata della competizione, mentre stasera in campo ci sono Como e Inter: “È’un nostro sogno e un nostro obiettivo, anche perché è pure il percorso più breve per arrivare in Europa l'anno prossimo - ha ricordato Palladino -. Ci teniamo e l'abbiamo caricata nel modo giusto".

In campionato l'Atalanta - unica squadra italiana ancora in corsa in Champions League - è attualmente settima in classifica. Il rischio beffa possibile, dato che se la Lazio superasse i bergamaschi e poi vincesse la competizione, il settimo posto non consentirebbe la qualificazione alle competizioni europee nella prossima stagione.