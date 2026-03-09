Palladino elogia Sulemana: "Dino è un ragazzo molto serio e benvoluto dai compagni"

Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro il Bayern Monaco, i 90 minuti d'andata dell'ottavo di finale di Champions League.

Tra gli argomenti che ha toccato il tecnico dell'Atalanta, anche il contributo alla causa di Kamaldeen Sulemana. In particolare, per quanto riguarda l'applicazione e la volontà mostrati dal centrocampista offensivo: "Lui è un giocatore ben voluto dai compagni e che ha dimostrato grande determinazione crescendo partita dopo partita. "Dino" è un ragazzo molto serio nel lavoro che fa, al di là della qualità: all'inizio ha faticato, poi è migliorato. Voglio anche citare molti ragazzi: da Musah a Mario fino a Kossounou, Hien e tanti altri. E' un gruppo molto unito e soprattutto pronto a sfruttare ogni singola occasione".

Quindi a Palladino è stato chiesto quanto possano contare i cambi in una partita come quella di domani e come sta Scamacca: "L'Atalanta fa sempre la differenza con i cambi: voglio pensare anche Krstovic e Scamacca che hanno dato molta energia positiva. Gianluca deve continuare a lavorare con grande spirito e ovviamente fare goal. Cresce sempre sotto il profilo dell'autostima".

