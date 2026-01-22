Atalanta, Palladino guarda avanti: "Reagire subito pensando alle tante cose positive fatte"

Al termine del match perso contro l'Athletic Bilbao, il tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino ha parlato ai canali ufficiali della società:

"Non saprei da dove partire. Il rammarico è di aver perso la partita perché per noi era un'occasione grande, un sogno, entrare nelle prime otto. Per come si è sviluppata la partita abbiamo fatto un primo tempo da grande squadra, c'è mancato il cinismo. Nel secondo tempo ho chiesto alla squadra di entrare in campo con lo stesso atteggiamento da squadra matura. Lo abbiamo fatto ma dopo il gol abbiamo avuto la mazzata che ci è costata e nella difficoltà non abbiamo saputo reagire. Abbiamo avuto 15 minuti di blackout che lo abbiamo pagato a caro prezzo con una sconfitta. C'è tanto rammarico perché eravamo in pieno comando della gara, purtroppo è anche difficile da spiegarla".

Adesso cosa bisogna fare?

"Reagire subito. Bisogna guardare gli aspetti da migliorare, dobbiamo maturare quando nella partita si hanno delle difficoltà. Voglio che la squadra capisca anche i momenti della gara. Bisogna reagire e guardare alla tante cose positive che abbiamo fatto perché abbiamo giocato un grande primo tempo, parte del secondo tempo è stato fatto bene. Tante occasioni da gol, tante cose positive ma purtroppo ci lecchiamo le ferite e torniamo a casa con una sconfitta".