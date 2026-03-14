Atalanta, Palladino sui recuperi: "Ederson e CDK fondamentali. Presto anche Raspadori"

Un punto importante in una trasferta difficile come quella di San Siro contro l'Inter che permette all'Atalanta di ripartire dopo la bruttissima batosta raccolta martedì scorso in Champions League contro il Bayern Monaco. Gioisce Raffaele Palladino al termine del match, perché oltre al risultato ha recuperato due calciatori fondamentali come Edersn e Charles De Ketelaere.

Sui recuperi di questi giocatori si è espresso anche in conferenza stampa il tecnico napoletano. Queste le sue parole: "Quando stanno fuori mi mancano tutti. A centrocampo però tanti hanno tirato avanti la carretta. Ederson è fondamentale, è rientrato De Ketelaere e presto avremo Raspadori. Voglio fare i complimenti allo staff".

Raspadori può tornare per la Nazionale?

"Lui domani si allena con il gruppo. Speriamo per mercoledì di dargli un po' di minutaggio. Farà sette giorni in cui cercherà di avere più minutaggio possibile. Bisogna stare attenti e spero che anche la nazionale possa essere felice".

Qui la conferenza stampa di Palladino