Atalanta, Palladino: "Impressionato dalla Juventus, siamo stati più concreti di loro"

Raffaele Palladino, tecnico dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Italia 1 al termine della sfida di Coppa Italia vinta per 3-0 contro la Juventus: "Sono molto felice, ringrazio la squadra e i tifosi che sono stati fantastici. Gli dedichiamo la vittoria, è stata una serata perfetta e vogliamo arrivare fino alla fine. Stiamo dando continuità di risultati, crescendo: oggi i subentrati hanno fatto la differenza, conto su tutti i ragazzi e sono felice. Siamo stati concreti, cinici, compatti quando c'era da difendere. La Juve mi ha impressionato, abbiamo affrontato uno degli allenatori più bravi, veniva da tanti risultati positivi e questo da ancora più valore alla nostra vittoria. La partita è stata bordeline, loro potevano andare in vantaggio, ma abbiamo giocato una grande partita dando dimostrazione della forza del nostro gruppo".

Cosa manca per migliorare?

"Dovevamo ritrovare il DNA di questa società, questo è un gruppo di grandi uomini che stanno venendo fuori nelle difficoltà. Abbiamo tre competizioni, per noi questo è un mese difficile e dobbiamo continuare a lavorare bene. Mi aspetto una prova di grande personalità con la Cremonese, perché ci esaltiamo e poi cadiamo contro squadre inferiori sulla carta e questa cosa non la possiamo perdonare. A me piace difendere attaccando, se siamo aggressivi cerchiamo di recuperare la palla più in alto possibile perché non mi piace difendere basso, è la mentalità che questa squadra ha sempre avuto da quando c'era Gasperini e dobbiamo continuare a portarla avanti. Poi il risultato viene deciso anche dagli episodi".