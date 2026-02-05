Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Atalanta, Palladino: "Impressionato dalla Juventus, siamo stati più concreti di loro"

Atalanta, Palladino: "Impressionato dalla Juventus, siamo stati più concreti di loro"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:30Serie A
Marco Pieracci

Raffaele Palladino, tecnico dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Italia 1 al termine della sfida di Coppa Italia vinta per 3-0 contro la Juventus: "Sono molto felice, ringrazio la squadra e i tifosi che sono stati fantastici. Gli dedichiamo la vittoria, è stata una serata perfetta e vogliamo arrivare fino alla fine. Stiamo dando continuità di risultati, crescendo: oggi i subentrati hanno fatto la differenza, conto su tutti i ragazzi e sono felice. Siamo stati concreti, cinici, compatti quando c'era da difendere. La Juve mi ha impressionato, abbiamo affrontato uno degli allenatori più bravi, veniva da tanti risultati positivi e questo da ancora più valore alla nostra vittoria. La partita è stata bordeline, loro potevano andare in vantaggio, ma abbiamo giocato una grande partita dando dimostrazione della forza del nostro gruppo".

Cosa manca per migliorare?
"Dovevamo ritrovare il DNA di questa società, questo è un gruppo di grandi uomini che stanno venendo fuori nelle difficoltà. Abbiamo tre competizioni, per noi questo è un mese difficile e dobbiamo continuare a lavorare bene. Mi aspetto una prova di grande personalità con la Cremonese, perché ci esaltiamo e poi cadiamo contro squadre inferiori sulla carta e questa cosa non la possiamo perdonare. A me piace difendere attaccando, se siamo aggressivi cerchiamo di recuperare la palla più in alto possibile perché non mi piace difendere basso, è la mentalità che questa squadra ha sempre avuto da quando c'era Gasperini e dobbiamo continuare a portarla avanti. Poi il risultato viene deciso anche dagli episodi".

Articoli correlati
Palladino re dei cambi con l'Atalanta: 2 gol e 2 assist dei subentrati contro la... Palladino re dei cambi con l'Atalanta: 2 gol e 2 assist dei subentrati contro la Juventus
Atalanta, Palladino: "Dedico la vittoria ai tifosi. Vogliamo la Coppa Italia" Atalanta, Palladino: "Dedico la vittoria ai tifosi. Vogliamo la Coppa Italia"
Palladino, nuovo sgambetto al passato. Battuta la “sua” Juventus con il terzo club... Palladino, nuovo sgambetto al passato. Battuta la “sua” Juventus con il terzo club diverso
Altre notizie Serie A
L'Inter ha voluto trattenere Luis Henrique: rifiutata un'offerta da 30 milioni del... L'Inter ha voluto trattenere Luis Henrique: rifiutata un'offerta da 30 milioni del Bournemouth
Palladino re dei cambi con l'Atalanta: 2 gol e 2 assist dei subentrati contro la... Palladino re dei cambi con l'Atalanta: 2 gol e 2 assist dei subentrati contro la Juventus
Atalanta, Scalvini: "Bravi a capire la partita. Giochiamo da squadra" Live TMWAtalanta, Scalvini: "Bravi a capire la partita. Giochiamo da squadra"
Juve, Spalletti: "Centravanti? Sono contento di quelli che ho. So cosa possiamo dare"... Juve, Spalletti: "Centravanti? Sono contento di quelli che ho. So cosa possiamo dare"
Atalanta, Palladino: "Dedico la vittoria ai tifosi. Vogliamo la Coppa Italia" Live TMWAtalanta, Palladino: "Dedico la vittoria ai tifosi. Vogliamo la Coppa Italia"
La Juventus non esce del tutto ridimensionata da Bergamo. Perché Spalletti può essere... La Juventus non esce del tutto ridimensionata da Bergamo. Perché Spalletti può essere ottimista
Juve fuori ai quarti di finale di Coppa Italia per il secondo anno di fila: non accadeva... Juve fuori ai quarti di finale di Coppa Italia per il secondo anno di fila: non accadeva dal 2011
Graziano Cesari boccia a 360° l'arbitraggio di Fabbri: "Manca anche un rigore per... Graziano Cesari boccia a 360° l'arbitraggio di Fabbri: "Manca anche un rigore per la Juve"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio C'è un club di cui si parla troppo poco: sta rinascendo il modello Udinese. La famiglia Pozzo e la formula magica: da Atta a Mlacic, è ripartita la fabbrica del talento
Le più lette
1 C'è un club di cui si parla troppo poco: sta rinascendo il modello Udinese. La famiglia Pozzo e la formula magica: da Atta a Mlacic, è ripartita la fabbrica del talento
2 6 febbraio 1990, la partita di addio di Zico. Al Maracanà fra 100 mila spettatori
3 Samp, senti Dal Canto: "Cicconi ha corsa e un piede d'oro. Può consacrarsi a Genova"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Spalletti: "Se fai la conta delle occasioni il risultato è falsato. Il rigore dell'Atalanta c'era..."
Immagine top news n.1 Atalanta-Juventus 3-0, le pagelle: Scamacca non perdona, Bremer stecca. CDK anonimo
Immagine top news n.2 Atalanta in semifinale di Coppa Italia! Travolta una Juve sciupona, 3-0 a Bergamo
Immagine top news n.3 Juventus, Chiellini: "Attaccante? Scandagliato il mercato, ora aspettiamo Vlahovic"
Immagine top news n.4 Atalanta, Percassi: "Non pensavamo di prendere Raspadori, felici che ci abbia scelto"
Immagine top news n.5 Lazio, si ferma anche Lazzari: salterà la sfida contro la Juventus. Dubbi su Romagnoli
Immagine top news n.6 Atalanta-Juventus, le formazioni ufficiali: niente turnover per Palladino e Spalletti. Yildiz in panchina
Immagine top news n.7 Roma, Ranieri: “Dybala e Pellegrini? Se si trova un accordo bene, altrimenti arrivederci”
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A
Immagine news podcast n.2 La difesa dell'Udinese che ha fermato Malen è un'altra lezione di Pozzo
Immagine news podcast n.3 Mateta come Boniface ma vi spieghiamo perché il Milan ha fatto bene
Immagine news podcast n.4 Il Como non mentiva: la Regina del mercato è spettatrice di lusso
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Picerno, il dg Greco non si nasconde: "Stiamo vivendo l'ennesimo campionato falsato"
Immagine news Serie A n.2 Lucchesi: "Non pensavo Paratici venisse alla Fiorentina. Totti alla Roma? Ha sangue giallorosso"
Immagine news Serie C n.3 Picerno, Greco: "Lo dico da anni: un mercato così lungo a gennaio non serve"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 L'Inter ha voluto trattenere Luis Henrique: rifiutata un'offerta da 30 milioni del Bournemouth
Immagine news Serie A n.2 Palladino re dei cambi con l'Atalanta: 2 gol e 2 assist dei subentrati contro la Juventus
Immagine news Serie A n.3 Atalanta, Scalvini: "Bravi a capire la partita. Giochiamo da squadra"
Immagine news Serie A n.4 Juve, Spalletti: "Centravanti? Sono contento di quelli che ho. So cosa possiamo dare"
Immagine news Serie A n.5 Atalanta, Palladino: "Dedico la vittoria ai tifosi. Vogliamo la Coppa Italia"
Immagine news Serie A n.6 La Juventus non esce del tutto ridimensionata da Bergamo. Perché Spalletti può essere ottimista
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Samp, senti Dal Canto: "Cicconi ha corsa e un piede d'oro. Può consacrarsi a Genova"
Immagine news Serie B n.2 Reggiana, Dionigi su Gondo: "Impegno e dedizione non mancano. Felice per il suo gol"
Immagine news Serie B n.3 Empoli, Degli Innocenti: "Vogliamo alzare l'asticella. Già dalla sfida contro il Palermo"
Immagine news Serie B n.4 Le Borgne: "Ho scelto l'Avellino anche per il suo pubblico. A tutti ricordo Rabiot"
Immagine news Serie B n.5 Bari, tegola Nikolaou in difesa: out per 15 giorni. Salterà tre sfide salvezza
Immagine news Serie B n.6 Monza, rientra in lista il difensore Antov. Due le esclusioni eccellenti: Maric e Galazzi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pugno duro del Viminale sui tifosi del Novara: trasferte vietate fino a fine stagione
Immagine news Serie C n.2 Ternana, Viviani e Brignola verso l'esclusione dalla lista. E anche Vitali rischia
Immagine news Serie C n.3 Picerno, il dg Greco non si nasconde: "Stiamo vivendo l'ennesimo campionato falsato"
Immagine news Serie C n.4 Rauti: "Vorrei liberarmi da 'mamma Torino'. Sarei felice se il Vicenza mi riscattasse"
Immagine news Serie C n.5 Picerno, Greco: "Lo dico da anni: un mercato così lungo a gennaio non serve"
Immagine news Serie C n.6 Guidonia, Lucchesi: "Mercato che ha solo puntellato la rosa. Fieri del lavoro di Ginestra"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Verona-Pisa, nerazzurri mai vincenti al "Bentegodi" in Serie A
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atalanta Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atalanta-Juventus, gara secca per un posto in semifinale
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina, Orsi: "Ci sta mancando un po’ di fortuna, ma il campionato resta aperto"
Immagine news Calcio femminile n.2 Il saluto di Kramzar alla Roma: "Arrivata che ero una ragazzina. Resterai nel mio cuore"
Immagine news Calcio femminile n.3 Rosso fuoco con grafiche argentate ispirate a Oslo. Ecco il pallone della finale di UWCL
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus, si riaprono le porte dell'Allianz per le Women: col Wolsfburg si giocherà lì
Immagine news Calcio femminile n.5 Le Azzurre e l'Olimpiade invernale: lo snowboard va per la maggiore, Caruso come Goggia
Immagine news Calcio femminile n.6 Fulmine a ciel sereno in casa Como Women: esonerato mister Sottili
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano