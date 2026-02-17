Atalanta, Palladino: "Io credo nella rimonta, a Bergamo sarà una bolgia. Il sogno è passare"

Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 2-0 in casa del Borussia Dortmund nel match valido per l'andata dei playoff di Champions League. Le sue parole: "Lasciamo stare chi manca, dobbiamo guardare chi c'è. Concentriamoci su chi c'è stato stasera. Peccato per il primo gol sapevamo che loro sono un'ottima squadra con tanti giocatori forti. Pronti via un cross laterale che abbiamo marcato male. Nel primo tempo non siamo stati bravi a giocare tecnicamente, e non siamo stati ordinati nel gioco. Poi abbiamo avuto più soluzioni davanti, abbiamo giocato meglio. Potevamo fare qualcosa in chiave offensiva, ma ci è mancato l'ultimo passaggio e la qualità negli ultimi metri. Abbiamo il secondo tempo in casa nostra, anche noi possiamo fare due gol a loro. Ci crediamo. Andremo a fare la partita di ritorno con grande intensità".

C'è qui Kovac con il quale non ti sei salutato a fine gara. Ci racconti?

"Non mi piace protestare, ho visto che loro lo facevamo per ogni fallo. Lascio agli arbitri decidere nel bene e nel male. Ho detto solo quello".

Giocare uomo contro uomo con i loro attaccanti è difficile.

"Sono d'accordo, è vero che i loro attaccanti sono forti. Hanno qualità tecniche e fisiche. Sono rimasto colpito dai due centrocampisti ma la nostra mentalità deve essere quella: dobbiamo avere coraggio. Oggi abbiamo studiato gli avversari, queste partite ci servono anche per capire la nostra forza. Non sarà facile rimontare un doppio gol ma io ci credo, anche i ragazzi. Sarà una bolgia anche da noi. Le partite sono anche belle per le rimonte".

Fisicamente loro sono sembrati molto tonici, la vostra palla girava molto lentamente.

"Eravamo lenti nella manovra e prevedibili. Dovevamo essere bravi ad alternare le giocate, abbiamo attaccato poco la profondità con i quinti. Abbiamo affrontato una squadra molto forte e ci vogliamo confrontare, l'obiettivo è la rimonta, ci proveremo con tutte le nostre armi".

Questa era la loro miglior partita della stagione, ma bisogna essere positivi.

"Sono d'accordo. A me dispiace del risultato ma non guardo i numeri. Hanno tirato due volte e fatto due gol, sono stati cinici. Bisogna essere positivi, sappiamo di affrontare una squadra forte ma noi dobbiamo crederci. Il nostro sogno è di passare, queste partite ti danno consapevolezza, ti fanno crescere. Bernasconi scendeva per la prima volta in uno stadio così importante".