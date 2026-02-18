L'Atalanta cade combattendo a Dortmund. Palladino guarda avanti: "Proveremo la rimonta"

Dopo la Juve, anche per l'Atalanta i playoff di Champions iniziano con una sconfitta: i nerazzurri di Palladino perdono per 2-0 contro il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park: ora testa al ritorno alla New Balance Arena di Bergamo mercoledì 25 febbraio alle 18,45, quando al fianco dei nerazzurri ci sarà anche il caloroso pubblico di Bergamo.

Dopo due minuti è già 1-0: marcato male da Kossonou, Guirassy arretra sul secondo palo e buca la porta di Carnesecchi su assist di Ryerson, che fa cinque nel giro di quattro giorni. Il raddoppio arriva su iniziativa dello stesso Guirassy, che scappa sulla sinistra e poi mette al centro per l'accorrente Beier, che insacca a porta vuota. Palladino sbilancia la squadra nella ripresa ma non ottiene molto e per Kobel è una gara di tutto riposo.

Raffaele Palladino ha parlato a Sky dopo il ko rimediato a Dortmund, che mette in salita la qualificazione agli ottavi di Champions: "Sono rimasto colpito dai due centrocampisti ma la nostra mentalità deve essere quella: dobbiamo avere coraggio. Oggi abbiamo studiato gli avversari, queste partite ci servono anche per capire la nostra forza. Non sarà facile rimontare un doppio gol ma io ci credo, anche i ragazzi. Sarà una bolgia anche da noi. Le partite sono anche belle per le rimonte. Bisogna essere positivi, sappiamo di affrontare una squadra forte ma noi dobbiamo crederci. Il nostro sogno è di passare, queste partite ti danno consapevolezza, ti fanno crescere. Bernasconi scendeva per la prima volta in uno stadio così importante".

Niko Kovac, allenatore del Borussia Dortmund, ha espresso grande soddisfazione per la prova dei suoi contro l'Atalanta: "Sono molto felice: abbiamo espresso un buon calcio, segnato due reti e lavorato con intensità nella ripresa. Stasera si sono visti i frutti del duro lavoro svolto su alcuni aspetti specifici del nostro gioco". Un bel vantaggio in vista della gara di ritorno alla New Balance Arena di Bergamo, in programma mercoledì 25 febbraio.