Atalanta, Palladino: "Primo tempo bruttissimo, c'era un rigore netto ma non voglio alibi"

Raffaele Palladino, tecnico dell'Atalanta, analizza ai microfoni di DAZN la sconfitta per 3-1 nella gara contro l'Hellas Verona: "Un bruttissimo primo tempo, del quale non salvo niente. Non abbiamo capito che partita doveva essere, davvero non me lo spiego e probabilmente è colpa mia che non ho alzato l'attenzione".

Occasione persa?

"Dispiace, perché poteva essere un'occasione per risalire in classifica ma dobbiamo archiviarla subito e pensare alla Champions, queste partite non devono esserci. Abbiamo reagito in ritardo, non ci è stato dato un rigore visto che era stata presa di mano, ma non voglio alibi perché abbiamo avuto tante colpe nel perdere la partita".

Cosa vi siete detti con Mariani?

"Io non discuto l'errore che ci può stare. Mariani è un arbitro bravissimo, ma se c'è il VAR e può dare un aiuto deve darlo. Però, ripeto, non abbiamo perso per questo episodio, ma per demeriti nostri".

Errori individuali sui gol presi?

"Sì, sono gol evitabilissimi: errori individuali e di squadra, sono leggerezze e cose che sapevamo il Verona potesse mettere dentro. Non mi riferisco al singolo, ma è una cosa generale di squadra che non deve accadere. Bisogna reagire, sono il primo responsabile e sta a me far reagire questi ragazzi inculcandogli una mentalità vincente. Venivamo da una settimana molto bella, con tre vittorie, quello che è successo oggi è inspiegabile".