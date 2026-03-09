Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Domani Atalanta-Bayern, le parole di Palladino e Pasalic. Lazio-Sassuolo 1-1 al 45'. Le top news delle 22

Domani Atalanta-Bayern, le parole di Palladino e Pasalic. Lazio-Sassuolo 1-1 al 45'. Le top news delle 22TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniel Uccellieri
Oggi alle 22:00Serie A
Daniel Uccellieri

La vigilia di Atalanta-Bayern Monaco, andata degli ottavi di finale di Champions League, è carica di entusiasmo in casa nerazzurra. Raffaele Palladino ha definito la sfida una “notte magica”, sottolineando come affrontare una delle squadre più forti al mondo rappresenti un sogno per il club e per l’ambiente di Bergamo. L’Atalanta, rimasta l’unica italiana ancora in corsa nella competizione, vuole giocarsela senza timori, provando a mettere in difficoltà i bavaresi con ritmo e intensità. Il tecnico dovrà però fare i conti con alcune assenze in attacco, tra cui Raspadori e De Ketelaere, ma ha ribadito piena fiducia nei giocatori a disposizione. Il Bayern, guidato da campioni come Harry Kane, resta una squadra con pochissimi punti deboli, ma per Palladino queste sono proprio le partite che ogni squadra sogna di giocare.

Sulla stessa linea anche Mario Pasalic, che ha parlato della sfida ai microfoni di Sky. Il centrocampista croato ha riconosciuto il valore del Bayern, indicato come una delle favorite per la vittoria finale della Champions, ma ha assicurato che l’Atalanta proverà a vivere un’altra grande notte europea davanti al proprio pubblico. La squadra ha preparato la gara nei dettagli e proverà a sfruttare ogni possibile punto debole degli avversari. Per Pasalic, queste sono le partite che da bambini si sogna di giocare, ma sarà fondamentale soprattutto la prestazione collettiva. L’obiettivo è tenere aperto il discorso qualificazione nei 180 minuti, partendo da una prova coraggiosa nella gara d’andata.

In Serie A, intanto, spettacolo nel primo tempo di Lazio-Sassuolo, con le due squadre che vanno all’intervallo sull’1-1. I biancocelesti partono fortissimo e passano in vantaggio dopo appena due minuti con Maldini, bravo a sfruttare una respinta della difesa neroverde dopo una grande azione di Isaksen. La Lazio sfiora più volte il raddoppio ma non trova precisione sotto porta. Il Sassuolo cresce con il passare dei minuti e al 35’ trova il pareggio con Laurienté, al termine di uno scambio rapido con Thorstvedt. Prima dell’intervallo arriva anche un problema per Sarri, costretto a sostituire l’infortunato Cataldi inserendo Patric in mediana. La gara resta quindi apertissima in vista della ripresa.

Articoli correlati
Palladino elogia Sulemana: "Dino è un ragazzo molto serio e benvoluto dai compagni"... Palladino elogia Sulemana: "Dino è un ragazzo molto serio e benvoluto dai compagni"
Atalanta, Palladino: "Contro il Bayern servirà anche un pizzico di sfrontatezza" Atalanta, Palladino: "Contro il Bayern servirà anche un pizzico di sfrontatezza"
Atalanta, Palladino: "Sarà una notte magica. Domani vogliamo scrivere la storia" Atalanta, Palladino: "Sarà una notte magica. Domani vogliamo scrivere la storia"
Altre notizie Serie A
Lazio, Sarri: "Troppo avvilente lo stadio vuoto. Spero venga fatto qualcosa" Live TMWLazio, Sarri: "Troppo avvilente lo stadio vuoto. Spero venga fatto qualcosa"
Lazio, Maldini: "Negativo non avere i tifosi allo stadio, ci mancano" Live TMWLazio, Maldini: "Negativo non avere i tifosi allo stadio, ci mancano"
Sarri: "Non so quale sarà il mio futuro. Questa Lazio per essere all'altezza va rinforzata"... Sarri: "Non so quale sarà il mio futuro. Questa Lazio per essere all'altezza va rinforzata"
Lazio, Maldini: "Sarri mi fa giocare sereno, è super importante. Tifosi? Li aspettiamo"... Lazio, Maldini: "Sarri mi fa giocare sereno, è super importante. Tifosi? Li aspettiamo"
Motta, ottima la prima. Ma il suo esordio in Serie A racconta tutto ciò che non va... Motta, ottima la prima. Ma il suo esordio in Serie A racconta tutto ciò che non va nella Lazio
Si è conclusa la 28^ di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle Si è conclusa la 28^ di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle
Marusic: "Ho fatto un gol molto pesante. Salvezza? Siamo la Lazio, abbiamo altri... Marusic: "Ho fatto un gol molto pesante. Salvezza? Siamo la Lazio, abbiamo altri obiettivi"
Infantino: "C'era bisogno del Mondiale per Club. Ora vediamo come migliorarlo" Infantino: "C'era bisogno del Mondiale per Club. Ora vediamo come migliorarlo"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Allegri uomo Derby: riapre la corsa scudetto e resta al Milan. Inter, ora bastano sette punti? Nerazzurri lenti e prevedibili, senza Lautaro è dura. Il rigore su Ricci non c’è. Juve, arriva la firma di Spalletti. Fiorentina, sempre più a rischio
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Lazio-Sassuolo, le probabili formazioni: Isaksen in vantaggio su Cancellieri a destra
3 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 28^ giornata di campionato
4 Allegri uomo Derby: riapre la corsa scudetto e resta al Milan. Inter, ora bastano sette punti? Nerazzurri lenti e prevedibili, senza Lautaro è dura. Il rigore su Ricci non c’è. Juve, arriva la firma di Spalletti. Fiorentina, sempre più a rischio
5 Del Piero scherza con Modric: "Con la qualità del cibo italiano puoi giocare fino a 50 anni"
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Sarri: "Non so quale sarà il mio futuro. Questa Lazio per essere all'altezza va rinforzata"
Immagine top news n.1 Si è conclusa la 28^ di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle
Immagine top news n.2 Serie A, la classifica aggiornata: la Lazio si riporta a sinistra, a -1 dal Sassuolo
Immagine top news n.3 Marusic segna al 92', Lazio-Sassuolo finisce 2-1: l'uscita folle di Muric condanna i neroverdi
Immagine top news n.4 Lazio, Sarri ancora contro il club: "Ero completamente in disaccordo sulla cessione di Mandas"
Immagine top news n.5 Milan-Inter, per l'AIA la mano di Ricci non era da rigore. Ne manca uno alla Roma
Immagine top news n.6 Atalanta in campo verso il Bayern Monaco: assenti Ederson e gli altri due infortunati
Immagine top news n.7 Sampdoria, ecco l'esonero di Gregucci e Foti. Lombardo tecnico ad interim
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Nicola che rischia, il mercato fa flop: che cosa è successo alla Cremonese? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro
Immagine news podcast n.2 Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza
Immagine news podcast n.3 Come è andata l'avventura in Qatar di Marco Verratti in questa stagione
Immagine news podcast n.4 Calciomercato, preparatevi per un valzer di portieri che non avete mai visto prima
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Champions League, la favorita tra Juve, Como e Roma ad per gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 L'ex arbitro Minelli: "Cremonese, era rigore su Sanabria. E anche per la Roma..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Rampulla: "Scudetto, può buttarlo solo l'Inter. Juve favorita per il 4° posto"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lazio, Sarri: "Troppo avvilente lo stadio vuoto. Spero venga fatto qualcosa"
Immagine news Serie A n.2 Grosso: "Siamo amareggiati. Chi convocherei in Nazionale del Sassuolo? L'ho detto a Rino..."
Immagine news Serie A n.3 Lazio, Isaksen: "Facciamo i punti che possiamo. Non è facile giocare senza tifosi"
Immagine news Serie A n.4 Lazio, Maldini: "Negativo non avere i tifosi allo stadio, ci mancano"
Immagine news Serie A n.5 Sarri: "Non so quale sarà il mio futuro. Questa Lazio per essere all'altezza va rinforzata"
Immagine news Serie A n.6 Lazio, Maldini: "Sarri mi fa giocare sereno, è super importante. Tifosi? Li aspettiamo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Catanzaro, il nuovo abito tattico esalta Cassandro: centrale in difesa e in fase realizzativa
Immagine news Serie B n.2 Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 29ª giornata: Stroppa aggancia Alvini
Immagine news Serie B n.3 Serie B, i migliori attaccanti dopo la 29ª giornata: Ghedjemis prende il largo
Immagine news Serie B n.4 Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 29ª giornata: dominano Busio-Yeboah
Immagine news Serie B n.5 Serie B, i migliori difensori dopo la 29ª giornata: Tiritiello guida. Svoboda insegue
Immagine news Serie B n.6 Serie B, i migliori portieri dopo la 29ª giornata: Joronen saldamente in vetta
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ascoli, ottava vittoria nelle ultime dieci ma l’Arezzo resta a +4
Immagine news Serie C n.2 Catania, frenata pesante contro la Casertana: il Benevento vola a +12
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 31ª giornata: vittorie importanti per Arezzo e Ascoli. Catania non va oltre lo 0-0
Immagine news Serie C n.4 Trapani, Antonini annuncia un nuovo innesto: "Bes Balla è il mio regalo alla squadra"
Immagine news Serie C n.5 Triestina, contro la Pro Vercelli gli ultimi 90' per evitare la retrocessione diretta
Immagine news Serie C n.6 Serie C, 31ª giornata: i risultati al 45' dei sei posticipi. Solo quattro gol segnati finora
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Atalanta-Bayern Monaco, la Dea sogna l'impresa
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Sassuolo, Sarri vuole il riscatto ma i neroverdi sono in fiducia
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Milan Inter
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Gama nominata Cavaliere della Repubblica: "Onorata e commossa. Mattarella è il nostro faro"
Immagine news Calcio femminile n.2 Rosucci: "Dieci anni alla Juve sono inimmaginabili. Ecco i tre momenti indimenticabili"
Immagine news Calcio femminile n.3 Rinnovo in attacco per la Fiorentina Femminile: Janogy prolunga fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.4 Rosucci-Juventus Women, avanti insieme. Il capitano rinnova fino al 30 giugno 2027
Immagine news Calcio femminile n.5 L'appello di Reza Pahlavi, figlio dello scià: "L'Australia aiuti le calciatrici iraniane"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia F., Soncin: "Soddisfatto dello spirito, vogliamo giocarci le nostre chance per il Mondiale"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”