Domani Atalanta-Bayern, le parole di Palladino e Pasalic. Lazio-Sassuolo 1-1 al 45'. Le top news delle 22

La vigilia di Atalanta-Bayern Monaco, andata degli ottavi di finale di Champions League, è carica di entusiasmo in casa nerazzurra. Raffaele Palladino ha definito la sfida una “notte magica”, sottolineando come affrontare una delle squadre più forti al mondo rappresenti un sogno per il club e per l’ambiente di Bergamo. L’Atalanta, rimasta l’unica italiana ancora in corsa nella competizione, vuole giocarsela senza timori, provando a mettere in difficoltà i bavaresi con ritmo e intensità. Il tecnico dovrà però fare i conti con alcune assenze in attacco, tra cui Raspadori e De Ketelaere, ma ha ribadito piena fiducia nei giocatori a disposizione. Il Bayern, guidato da campioni come Harry Kane, resta una squadra con pochissimi punti deboli, ma per Palladino queste sono proprio le partite che ogni squadra sogna di giocare.

Sulla stessa linea anche Mario Pasalic, che ha parlato della sfida ai microfoni di Sky. Il centrocampista croato ha riconosciuto il valore del Bayern, indicato come una delle favorite per la vittoria finale della Champions, ma ha assicurato che l’Atalanta proverà a vivere un’altra grande notte europea davanti al proprio pubblico. La squadra ha preparato la gara nei dettagli e proverà a sfruttare ogni possibile punto debole degli avversari. Per Pasalic, queste sono le partite che da bambini si sogna di giocare, ma sarà fondamentale soprattutto la prestazione collettiva. L’obiettivo è tenere aperto il discorso qualificazione nei 180 minuti, partendo da una prova coraggiosa nella gara d’andata.

In Serie A, intanto, spettacolo nel primo tempo di Lazio-Sassuolo, con le due squadre che vanno all’intervallo sull’1-1. I biancocelesti partono fortissimo e passano in vantaggio dopo appena due minuti con Maldini, bravo a sfruttare una respinta della difesa neroverde dopo una grande azione di Isaksen. La Lazio sfiora più volte il raddoppio ma non trova precisione sotto porta. Il Sassuolo cresce con il passare dei minuti e al 35’ trova il pareggio con Laurienté, al termine di uno scambio rapido con Thorstvedt. Prima dell’intervallo arriva anche un problema per Sarri, costretto a sostituire l’infortunato Cataldi inserendo Patric in mediana. La gara resta quindi apertissima in vista della ripresa.