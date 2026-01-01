Atalanta, Palladino: "Contro il Bayern servirà anche un pizzico di sfrontatezza"

Raffaele Palladino, tecnico dell’Atalanta, ha parlato ai canali ufficiali della Dea alla vigilia della sfida contro il Bayern Monaco, gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Un’altra serata storica per l’Atalanta che affronta i giganti del Bayern Monaco.

"Sì, è una serata storica e magica, una di quelle che vogliamo goderci appieno. Essere agli ottavi di una competizione così prestigiosa è un sogno e vogliamo viverlo a occhi aperti. Ovviamente proveremo a giocarci le nostre carte contro una squadra fortissima, probabilmente una delle migliori al mondo e la più in forma tra i top cinque campionati europei. Le difficoltà non mancheranno, ma vogliamo giocarcela con le nostre armi e le nostre forze."

Per una sfida di questo livello serve più coraggio o più equilibrio?

"Servono entrambi, insieme a intensità e un pizzico di sfrontatezza. Sappiamo di avere poche possibilità di passare il turno, ma quelle poche vogliamo giocarcele qui, in casa nostra, sperando che il risultato dell’andata possa darci ancora più speranze per il ritorno. Dobbiamo ragionare sui 180 minuti: affrontiamo un avversario che può metterci in grande sofferenza, ma li abbiamo studiati e sappiamo che anche loro hanno dei punti deboli."

L'entusiasmo dell'ultima sfida europea è stato travolgente. Quanto conterà l'atmosfera dello stadio domani sera?

"L’ultima volta avevo chiesto uno stadio pieno, un 'muro' che rispondesse presente, e così è stato. Domani mi aspetto la stessa identica cosa, se possibile anche di più: vorrei uno stadio infuocato. I nostri tifosi sono la spinta di cui abbiamo bisogno, quella che ci trasmette energia positiva. Posso assicurare che suderemo la maglia, come ci chiedono sempre, e il mio obiettivo è che a fine gara il pubblico sia orgoglioso della prova dei ragazzi. Sono certo che daranno tutto."