TMW News Bologna, ritmo da Champions. Como a valanga

Nel corso del TMW News di oggi occhi puntati sempre sul campionato che mostra di essere davvero equilibrato. Con Massimo Morales in collegamento ci si sofferma sulla Roma capolista ma si ritorna anche sul derby della Madonnina vinto dal Milan. Focus anche sul Bologna e sul Como, reduce dalla netta vittoria di ieri contro il Torino.

La Roma e i pareri illustri

I giallorossi in testa alla classifica fanno sognare i tifosi romanisti. Nel corso della trasmissione ascolteremo anche il parere di Picchio De Sisti che ieri a Firenze al Museo del calcio ha preso parte alla presentazione del docufilm incentrato sulla sua vita e sulla sua carriera. Oltre a soffermarsi sulla fiorentina ultima in classifica ha anche parlato della Roma sottolineando che "con Gasperini e Ranieri c'è adesso un bel cumulo di materia grigia al comando". Durante il programma poi ci sarà spazio anche per le interviste a Gianluca Mancini e Alessio Romagnoli.

