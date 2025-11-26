TMW News Napoli e Juve sorridono. E la Roma aspetta i partenopei

Durante il TMW News di oggi ci si sofferma sulla Champions e sulle vittorie di ieri del Napoli e della Juventus. Ne parliamo con Bortolo Mutti con cui poi analizziamo il campionato, la lotta scudetto e in particolare il prossimo turno che vedrà la partita tra Roma e Napoli.

Napoli e Juve avanti tutta

"Era una partita sicuramente difficile per tanti motivi - ha detto il tecnico dei partenopei Conte - però sono molto contento. Ho detto alla fine del primo tempo di continuare con questa attenzione, con questa determinazione, cercando di non farli giocare, perché è una squadra molto tecnica. Ero convinto che nel secondo tempo avremmo trovato il gol; certo, poi il rigore sembra un po' stregato, e il portiere ha fatto delle parate strepitose. Però sono molto contento, perché ho visto una squadra determinata, concentrata". Felice anche Spalletti dopo il successo della Juve contro il Bodo/Glimt: "Io le ho viste le partite precedenti qui, il Tottenham, il Monaco ho visto come ha vinto. Se si va nei particolari vi faccio vedere che c’è stata differenze tra la nostra partita e le loro. Hanno tecnica e velocità che mettono in difficoltà. La squadra un po’ di cavalli addosso li ha, una vittoria importantissima per noi perchè è la prima volta che li vedo con la faccia un po’ rilassata negli spogliatoi e sono felice per questo, se la sono meritata questa vittoria".

