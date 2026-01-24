Atalanta-Parma, i convocati di Cuesta: fuori Cutrone, c'è il bomber della Primavera Mikolajewski

Tramite i propri canali ufficiali, il Parma ha diramato la lista dei calciatori convocati per la sfida di domani contro l'Atalanta, in programma alle ore 15:00, alla 'New Balance Arena' di Bergamo. Sono 23 i crociati chiamati da mister Carlos Cuesta, che lascia a casa a sorpresa Patrick Cutrone, al centro di diversi rumors di mercato. Al posto dell'ex Como, il tecnico maiorchino chiama in prima squadra, il giovane attaccante Daniel Mikolajewski, assoluto protagonista in Primavera. Oltre al polacco, anche Dominik Drobnic e Gabriele Casentini vengono aggiunti dalla selezione Primavera. Torna inoltre tra i convocati Pontus Almqvist, che ha smaltito i problemi fisici. Ecco la lista completa dei convocati:

Portieri: 67 Casentini, 40 Corvi, 66 Rinaldi.

Difensori: 27 Britschgi, 39 Circati, 15 Delprato, 61 Drobnic, 37 Troilo, 5 Valenti, 14 Valeri.

Centrocampisti: 10 Bernabé, 25 Cremaschi, 8 Estévez, 16 Keita, 24 Ordoñez, 22 Sørensen.

Attaccanti: 11 Almqvist, 7 Benedyczak, 30 Djurić, 76 Mikolajewski, 17 Ondrejka, 21 Oristanio, 9 Pellegrino.