Atalanta, Pasalic: "Bayern troppo forte, andiamo avanti. Abbiamo sempre reagito"

Il centrocampista dell’Atalanta Mario Pasalic ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match contro il Bayern Monaco valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League e perso col punteggio di 1-6.

Come si spiega una serata del genere?

"C'è poco da fare, bisogna fare i complimenti al Bayern che e proprio superiore. Abbiamo provato a sorprenderli, purtroppo non è andata. Dobbiamo accettare la sconfitta e giocare al ritorno con orgoglio".

Si poteva fare di più?

"Non lo so se si poteva fare di più facendo qualcosa di diverso. Complimenti a loro, sono una squadra fortissima e guardiamo in avanti".

Serata che può lasciare strascichi?

"Non ci credo, siamo uniti e compatti. Ho vissuto in passato serate così, la squadra ha sempre reagito e lo farà di nuovo anche se sabato giochiamo contro la squadra più forte del campionato".

La sconfitta più dura in Europa per te?

"Una di quelle. Bisogna andare avanti, abbiamo perso contro Liverpool e Manchester City e nella partita successiva abbiamo fatto meglio".