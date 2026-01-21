Atalanta, Raspadori presente in tribuna: tra due partite sarà a disposizione anche in Champions
C’è anche Giacomo Raspadori alla New Balance Arena di Bergamo, ad osservare dagli spalti Atalanta-Athletic Club di Bilbao. L’attaccante della Dea non può essere schierato in questa fase della Champions League avendovi già partecipato con l’Atlético Madrid.
Raspadori sarà invece a disposizione di Raffaele Palladino una volta chiusa la League Phase, sia in caso di qualificazione diretta agli ottavi di finale, che in caso di spareggi.
