TMW Atalanta, ripresa immediata degli allenamenti: Raspadori in forte dubbio per l'Udinese

Non c'è tempo per gioire dopo il pareggio ottenuto in extremis ieri sera all'Olimpico. Dopo il 2-2 di ieri sera contro la Lazio nel match valido per l'andata delle semifinali di Coppa Italia, l'Atalanta si è immediatamente ritrovata per riprendere la preparazione. Il calendario denso di impegni proporrà alla Dea la sfida casalinga contro l'Udinese in programma alla New Balance Arena sabato alle 18 che prenderà a sua volta la sfida di Champions League, sempre a Bergamo, contro il Bayern Monaco di Vincent Kompany. Sfide ravvicinate e obiettivi diversi ma comunque molto affascinanti per i nerazzurri in corsa in tutt'e tre le competizioni in cui sono impegnati.

Raspadori verso il forfait sabato

La squadra si è ritrovata in tarda mattinata con mister Palladino che ha fatto svolgere una seduta di scarico per tutti. Non ha preso parte alla seduta invece Giacomo Raspadori. L'attaccante nerazzurro ha svolto lavoro individuale e molto probabilmente non sarà a disposizione per la sfida contro i bianconeri friulani allenati da Kosta Runjaic.

La situazione dell'infermeria nerazzurra

Per quanto riguarda il resto della truppa, si è allenato individualmente anche Charles De Ketelaere mentre Ederson è stato sottoposto a terapie. Per la giornata di domani è prevista una nuova razione di lavoro al pomeriggio.