Giacomo Raspadori, il Pablito di un Mondiale mai giocato. E che ora rivuole la Nazionale

Chissà come sarebbe stata la vita di Giacomo Raspadori senza il Coronavirus. Perché all'Europeo 2020 probabilmente non ci sarebbe andato, considerato come fosse solamente una sorta di debuttante in quella stagione. Invece, un anno dopo, è stato aggregato da Roberto Mancini e ha vinto il torneo, magari non da protagonista assoluto ma da più che onesto rincalzo. Qualcuno pensava potesse essere "Pablito" per Qatar 2022, ma la bolla si è purtroppo dissolta in fretta.

Cinque anni dopo è all'Atalanta, dopo avere vinto due scudetti con il Napoli e avere giocato (poco) in Spagna, all'Atletico Madrid di Simeone. Con la speranza di potere andare al Mondiale, sempre che gli azzurri si possano qualificare dopo la sfida contro l'Irlanda del Nord e lo spareggio con una fra Bosnia e Galles. Al momento però è fermo ai box per almeno una ventina di giorni, probabilmente un mese.

Qualche tempo fa commentava così il suo trasferimento in nerazzurro. "L’inserimento è stato semplice, sono stati bravi lo staff, i compagni e la società. Hanno dimostrato di volermi, mi hanno fatto sentire importante e per me è stato positivo. Tanti ragazzi già li conoscevo, li stimavo come calciatori e persone, quindi è stato semplice inserirmi. Il mister spinge per noi attaccanti a essere duttili e cercare gli spazi. Sappiamo quanto sia importante il nostro lavoro con e senza palla in questo modo di giocare, per un giocatore come me che ama svariare porta a potersi esprimere al meglio". Oggi Giacomo Raspadori compie 26 anni.