Sampdoria, secondo esonero stagionale: panchina nelle mani di Attilio Lombardo

© foto di Federico Serra
Luca Bargellini
Oggi alle 00:34I fatti del giorno
Luca Bargellini

La Sampdoria ha ufficializzato l'esonero del duo tecnico composto da Angelo Gregucci e Salvatore Foti. Si tratta del secondo avvicendamento sulla panchina blucerchiata in questa stagione, dopo quello che a ottobre aveva già portato all'addio di Massimo Donati. La decisione è arrivata dopo il via libera del CEO sport Jesper Fredberg al cambio di guida tecnica, con il comunicato ufficiale che ha formalizzato quanto si attendeva sin dalle prime ore della mattinata, quando Foti aveva lasciato il centro sportivo "Gloriano Mugnaini" di Bogliasco senza dirigere l'allenamento.

Questo il testo della nota ufficiale del club:
"L'U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Angelo Gregucci dall'incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al tecnico e al suo vice Salvatore Foti vanno i ringraziamenti per l'impegno e la professionalità dimostrati durante il periodo di lavoro nel club. La squadra, nell'attesa di definire una soluzione permanente, è stata affidata temporaneamente al collaboratore tecnico Attilio Lombardo".

Le medie punti
La decisione arriva in un momento di difficoltà sul campo: tre sconfitte nelle ultime quattro gare hanno riportato i blucerchiati pericolosamente nella zona calda della classifica. A confronto, i numeri: con Donati la Samp aveva totalizzato cinque punti in otto partite, con una media di 0,62 a gara. Gregucci e Foti avevano invece raccolto 25 punti in 21 partite, portando la media a 1,19, dato che in una stagione regolare avrebbe proiettato la squadra fuori dalle acque agitate. Il trend recente, però, ha vanificato quel rendimento e convinto la dirigenza a intervenire nuovamente.
Lombardo ad interim, poi la scelta definitiva

Nel frattempo la squadra si è allenata agli ordini di Attilio Lombardo, che guiderà il gruppo insieme a Nicola Pozzi in attesa della nomina del nuovo tecnico. L'ex bandiera doriana è un dipendente diretto del club e rimarrà in ogni caso all'interno dell'organigramma tecnico. La prossima sfida in programma è quella di sabato al "Ferraris" contro il Venezia.

Il nodo del successore: Iachini in pole. D'Angelo ha declinato
Sul fronte del successore, la situazione è ancora in evoluzione. L'ex tecnico dello Spezia Luca D'Angelo avrebbe già declinato l'ipotesi blucerchiata e, dunque, il nome più caldo in questo momento è quello di Beppe Iachini, con cui sono in corso trattative per un contratto di un anno e mezzo. L'allenatore, già sulla panchina blucerchiata nella stagione 2011/12, è attualmente il profilo più avanzato nella lista della dirigenza. Resta sul tavolo come alternativa anche il nome di Guido Pagliuca. Tra i profili vagliati in precedenza figuravano inoltre quelli di Fabio Pecchia, Gabriele Cioffi, Marco Giampaolo e Rolando Maran.

La scelta, come sottolineato dallo stesso Fredberg, dovrà essere ponderata con lucidità: la Sampdoria non può permettersi passi falsi con la permanenza in Serie B ancora tutta da conquistare.

Sampdoria, secondo esonero stagionale: panchina nelle mani di Attilio Lombardo
