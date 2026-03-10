Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi Live
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 marzo
Daniel Uccellieri
Oggi alle 01:00
Daniel Uccellieri
Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

NAPOLI, PER CONTE FUTURO BLINDATO: FUMATA BIANCA A MAGGIO, PREVISTO UN CONFRONTO CON DE LAURENTIIS. RINNOVO MCTOMINAY: SUL PIATTO ACCORDO FINO AL 2030. JUVENTUS, SETTIMANA POTENZIALMENTE DECISIVA PER IL RINNOVO DI VLAHOVIC: CONTATTI INTENSIFICATI. JUVENTUS, QUANTI DUBBI SU DAVID. E PER L'ESTATE SPUNTA IL LIONE DI FONSECA

Tra Antonio Conte e il Napoli è tornato il sereno: un clima disteso che permetterà alle due figure di riferimento del club, il patron De Laurentiis e il tecnico, di sedersi amichevolmente a un tavolo già a fine maggio. L'obiettivo dell'incontro sarà quello di progettare il futuro con lungimiranza, analizzando e correggendo insieme gli errori commessi, specialmente quelli extra-campo. Questa rinnovata sintonia punta a dare continuità a un progetto sportivo che continua a rivelarsi vincente, come testimoniano chiaramente i due trofei conquistati a breve distanza l'uno dall'altro.

In attesa di riabbracciarlo in campo, il Napoli vuole blindare Scott McTominay. Ne parla questa mattina il quotidiano Il Mattino, secondo il quale il club partenopeo avrebbe già comunicato all'agente del centrocampista scozzese la volontà di allungare il suo attuale contratto in scadenza nel 2028 fino al 2030, rivedendo ovviamente anche le cifre dell'ingaggio (oggi guadagna 3 milioni di euro netti a stagione).

Sarà una settimana potenzialmente decisiva non solo per il rinnovo di Luciano Spalletti, ma anche per quello di Dusan Vlahovic. A scriverlo è il quotidiano La Stampa, secondo il quale si sono riaperti spiragli importanti per il prolungamento del contratto dell'attaccante serbo. Il tecnico bianconero vorrebbe costruire proprio attorno a lui (e a Yildiz) il progetto della Juve futura, anche da qui la riapertura delle trattative con il suo entourage. 'agente dell'ex Fiorentina è a Torino già da qualche giorno e, sempre a detta della medesima fonte, i contatti si stanno intensificando. Le dinamiche sono chiare: il confronto con il giocatore, poi quello con la società bianconera. Sul piatto per Vlahovic è già pronto un contratto da 6 milioni di euro a stagione più bonus e premio alla firma.

Anche in una gara convincente come quella vinta dalla Juventus contro il Pisa non è riuscito a convincere Jonathan David, rimasto a secco nel 4-0 bianconero. La Signora continua ad avere il problema di non avere un riferimento preciso lì davanti, fra l'assenza di Vlahovic e le prestazioni altalenanti sia del canadese che di Openda. Quello che resta da capire è come si muoverà il club nel corso della prossima estate, quando il reparto avanzato della squadra di Luciano Spalletti potrebbe cambiare volto e interpreti. Può partire anche David? Un'opzione da non escludere secondo quanto riporta Tuttosport, che lancia l'ipotesi di un ritorno in Francia per lui. Dove ad accoglierlo a braccia aperte potrebbe esserci l'ex allenatore di Milan e Roma Paulo Fonseca, oggi al Lione. In passato infatti David è esploso proprio sotto la sua guida, al Lille. Ed ora potrebbe dunque rappresentare la soluzione ideale per rilanciarlo, visto che ne conosce pregi e difetti. L'attacco della Juventus rimane dunque un rebus da risolvere, almeno se si parla degli interpreti centrali. Intanto alle spalle dei giocatori in questione sta tornando Dusan Vlahovic, che punta a dire ancora la sua, magari per regalare al popolo bianconero la qualificazione in Champions League in questo rush finale.

HERNAN CRESPO ESONERATO DAL SAO PAULO. AJAX, OSCAR GARCIA È IL NUOVO ALLENATORE. PROMOSSO DOPO UN MESE DALLA SQUADRA B. WOLFSBURG A RISCHIO RETROCESSIONE. IL CLUB RICHIAMA DOPO 10 ANNI DIETER HECKING
Hernan Crespo non è più l'allenatore del Sao Paulo. L'argentino è stato esonerato in questi minuti dal club brasiliano. 50 anni, l'ex attaccante di Parma, Inter e Milan era alla sua seconda parentesi da allenatore del Tricolor Paulista, dopo quella da febbraio a ottobre 2021 nella quale vinse un Paulistão. Scelta che sorprende considerando che nelle prime 4 giornate di campionato, la squadra ha vinto 3 partite pareggiandone una. Fatale invece il cammino nel campionato paulista, dove sette giorni fa è arrivata l'eliminazione per mano del Palmeiras.

Oscar Garcia è il nuovo allenatore dell'Ajax. Nella serata di domenica è arrivato l'annuncio ufficiale dei lancieri, che hanno optato per la promozione del tecnico dello Jong Ajax nella squadra A. Prende il posto di Fred Grim, che era entrato a sua volta in corsa e col ruolo di traghettatore. E potrà tornare a ricoprire il suo ruolo di gestore del settore giovanile. In merito si è così espresso il direttore tecnico Jordi Cruijff: Fred e io abbiamo parlato oggi di cosa sia meglio per il club. Siamo entrambi d'accordo sul fatto che qualcosa debba cambiare. È intervenuto in un periodo difficile e ha fatto tutto il possibile. Gli siamo grati per questo. Oscar concluderà la stagione. I prossimi mesi sono molto importanti per il club. Abbiamo ancora otto partite da giocare e dobbiamo sfruttarle al meglio insieme".

Il Wolfsburg ha annunciato il nuovo allenatore: è Dieter Hecking, 61 anni. Si tratta di un gradito ritorno, considerando che aveva già guidato la squadra da gennaio 2013 a ottobre 2016. E sotto la sua gestione la squadra ha ottenuto grandi risultati, su tutti il 2° posto nella stagione 2014/15, oltre alla vittoria di una Coppa di Germania nello stesso anno e della Supercoppa tedesca all'inizio della stagione successiva. Hecking era senza panchina da metà settembre, dopo aver lasciato il Bochum in Zweite Bundesliga. Si tratta del terzo allenatore in stagione per il Wolfsburg, che aveva iniziato con Paul Simonis, poi esonerato il 9 novembre per lasciar posto a Daniel Bauer che nella giornata di ieri è stato a sua volta sollevato dall'incarico. Attualmente die Wölfe è penultimo in classifica in Bundesliga, a quattro punti dalla zona playout e con 9 giornate da giocare.

Lazio, Marusic: "Per noi sarebbe molto importante ritrovare i tifosi allo stadio"... Lazio, Marusic: "Per noi sarebbe molto importante ritrovare i tifosi allo stadio"
Milan, Bartesaghi: "Scudetto? Nel calcio può succedere di tutto, ci giochiamo la... Milan, Bartesaghi: "Scudetto? Nel calcio può succedere di tutto, ci giochiamo la vita"
Udinese, Bertola esalta Davis: "È uno degli attaccanti più in forma del nostro campionato"... Udinese, Bertola esalta Davis: "È uno degli attaccanti più in forma del nostro campionato"
Lazio, Maldini: "Sarri mi trasmette fiducia. Sarebbe un sogno aiutare la Nazionale"... Lazio, Maldini: "Sarri mi trasmette fiducia. Sarebbe un sogno aiutare la Nazionale"
Sassuolo, Grosso: "Fatto ottime cose, ma voglio che si chiuda bene la stagione" Sassuolo, Grosso: "Fatto ottime cose, ma voglio che si chiuda bene la stagione"
Lazio, Sarri: "Sono tornato per il popolo e mi ritrovo lo stadio tutto vuoto" Lazio, Sarri: "Sono tornato per il popolo e mi ritrovo lo stadio tutto vuoto"
Marino: "L'Udinese ha tutto per tornare in Europa, la squadra è ben organizzata" Marino: "L'Udinese ha tutto per tornare in Europa, la squadra è ben organizzata"
Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia Arbitri nel caos, il futuro è il challenge. Bastoni, son fischi: passeranno. Como spettacolo ma non favola: l’Europa sarà un banco di prova. Anche per le bugie delle big
