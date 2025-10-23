Atalanta, solo 0-0 con lo Slavia. Scamacca: "Potevamo buttarla dentro. Ero giù di morale"

"Abbiamo avuto tante occasioni, peccato perché era una partita alla portata. Ci tenevano a vincere davanti ai tifosi. Io sto bene, devo riprendere minuti nelle gambe e confidenza. Per il resto ci sono". Tra il pareggio a reti bianche dell'Atalanta contro lo Slavia Praga e il ritorno in campo dopo 7 partite, Gianluca Scamacca ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset in mixed zone.

L'attaccante della Dea, che è andato vicino al gol ieri sera, ha poi proseguito: "Potevamo fare meglio? Potevamo buttarla dentro. Poi mezzo centimetro, il portiere fa una grande parata, se invece di tirare c'era un compagno libero... tutti dettagli che vanno rivisti".

Su come si senta dopo essere rimasto lontano dal terreno di gioco poco più di un mese: "Normale che quando stai lontano dal campo rientri e poi vuoi subito andare a duemila, ma il corpo non te lo permette. Bisogna essere maturi e consapevoli che le cose si fanno step dopo step. Io sto bene, normale che ti butti un po' giù. Alla fine perdo dei momenti, delle partite, capito? Ci tengo ad aiutare la squadra, è stato più per quello che sono stato giù di morale".

Il rammarico forte per un risultato diverso però rimane: "Normale, abbiamo perso due punti e va bene così. Sabato c'è la Cremonese e dobbiamo pensare a quello", la chiosa di Scamacca.