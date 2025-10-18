Atalanta, Juric: "Scamacca deve ritrovare condizione, De Ketelaere ritornerá ai suoi livelli"

Il tecnico dell'Atalanta Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro la Lazio: "Bisogna considerare che noi abbiamo fuori Kolasinac, Kossounou e Bellanova. Scamacca non è al meglio, Zalewski è appena rientrato. Loro comunque hanno tantissimi giocatori che possono compensare certe assenze".

Firmerebbe per un pareggio domani contro la Lazio?

"No, in passato ci sono state tante belle sfide. La Lazio è una squadra di grande qualità: hanno anche tanta velocità e possono risultare pericolosi. Noi vogliamo giocarcela".

De Ketelaere prima punta può essere una soluzione?

"Per me la priorità è che ritorni ai suoi livelli. Prima dell'infortunio era un giocatore che ci dava una grande mano anche sull'intensitá. Sono sicuro che ritornerá ai suoi livelli".

Come sta Gianluca Scamacca?

"Deve ritrovare la condizione giusta. Ha ripreso ad allenarsi in gruppo da poco: step by step lo introdurremo nelle partite. La priorità come ho detto prima è che migliori di condizione".

