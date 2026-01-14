TMW Atalanta, seduta in vista dell'anticipo col Pisa: Kolasinac parzialmente in gruppo

Mentre Giacomo Raspadori sta svolgendo l'iter delle visite mediche e dell'idoneità sportiva, l'Atalanta di mister Raffaele Palladino è tornata in campo questa mattina per proseguire nella preparazione della prossima sfida di campionato contro il Pisa, gara in programma venerdì sera per l'anticipo della 21^ giornata di Serie A.

Per quanto riguarda i singoli, Sead Kolasinac ha svolto parte del lavoro insieme al resto del gruppo, mentre Raoul Bellanova ha svolto un lavoro individuale sul campo. Allenamento integrato con l'U23 per Mitchell Bakker, solo terapie per Berat Djimsiti. Per domani è prevista una sessione di allenamento pomeridiano a Zingonia.