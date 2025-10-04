Messaggi tra campioni, Il Mattino: "Haaland, post a De Bruyne per incoronare Hojlund"

"Ha fame di gol, sfamalo". E' il post che Haaland ha pubblicato ed inviato come destinatario a Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli. Il riferimento è a Hojlund, centravanti azzurro che sta facendo già molto bene nella sua esperienza con Antonio Conte. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino: "Haaland, post a De Bruyne per incoronare Hojlund".