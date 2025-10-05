Napoli, il match-winner Hojlund: "Conte mi aveva visto stanco e mi ha caricato così"
TUTTO mercato WEB
Rasmus Hojlund, match-winner del Napoli nella sfida contro il Genoa grazie al terzo gol consecutivo, a fine partita è intervenuto al microfono di DAZN: "Non sono cambiato tanto, sto facendo solo il mio lavoro. E lavorando cerco di fare sempre il meglio per portare punti alla mia squadra.
Conte ti aveva detto di stare in area prima del gol. Ti ha detto altro?
"Mi ha visto particolarmente stanco e mi ha detto "Mettici la testa". Avevo bisogno anche di questo per darmi una rinfrescata e tornare in partita".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Il Milan la butta via. Leao sbaglia due gol, Pulisic il rigore. La Juve non vince più: David e Openda flop, deve giocare Vlahovic. Mentalità sbagliata.
Le più lette
4 Il Milan la butta via. Leao sbaglia due gol, Pulisic il rigore. La Juve non vince più: David e Openda flop, deve giocare Vlahovic. Mentalità sbagliata.
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Modena-Virtus Entella 2-0, le pagelle: Gliozzi glaciale dal dischetto. Mendes decisivo dalla panchina
Serie C
Calcio femminile