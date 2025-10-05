Napoli, Hojlund: "Vincere è la cosa più importante per restare in vetta"

Rasmus Hojlund, autore del gol decisivo nella rimonta del Napoli contro il Genoa, ha commentato il successo ai microfoni di Sky Sport al termine della gara valevole per la sesta giornata di Serie A. L'attaccante danese ha espresso soddisfazione per la settimana magica vissuta dagli azzurri, che hanno conquistato due vittorie consecutive, e ha sottolineato l'importanza di mantenere la concentrazione partita dopo partita per continuare a lottare per le posizioni di vertice della classifica.

Dopo il successo di qualche giorno fa ora arriva un'altra vittoria. Come vi sentite?

"Ovviamente due vittorie in una settimana e giocare qui al Maradona è molto, molto importante. È davvero una settimana magica per noi."

Qual è il segreto per mantenere questo rendimento?

"Penso che sia un tema di azzeramento dopo ogni partita. Ovviamente abbiamo vinto la settimana passata, ma poi di nuovo recuperiamo energie e ci concentriamo sulla gara successiva. Non è stata la nostra partita migliore, ma comunque abbiamo vinto ed è quello che è più importante quando dobbiamo restare in vetta alla classifica."