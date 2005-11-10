Genoa-Juventus, rossoblù sul 2-0: Baldanzi punisce ancora i bianconeri. Pasticcio di Kalulu
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 21:18Serie A
autore Daniel Uccellieri
28.10.2026 21:18Serie A
Errore di Kalulu, Vitinha entra in area e calcia: sulla respinta Baldanzi trova il raddoppio rossoblù con una conclusione deviata.
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Il Genoa raddoppia poco prima della mezz'ora di gioco! Kalulu in netto anticipo regala il pallone a Vitinha, che riesce ad entrare in area, praticamente senza mai essere contrastato dai difensori della Juventus. L'attaccante del Genoa prova il tiro e la palla rimpalla dalle parti di Baldanzi che calcia di prima intenzione e batte Vicario, aiutato da una deviazione: il Genoa è avanti 2-0 con la Juventus dopo neanche mezz'ora.
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