Genoa, Baldanzi: "Godiamoci questa notte, bellissimo rapporto con De Rossi"
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Marco Pieracci
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ieri alle 23:50Serie A
autore Marco Pieracci
28.10.2026 23:50Serie A
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Tommaso Baldanzi, trequartista del Genoa, è stato intervistato da DAZN al termine della gara vinta per 2-0 sulla Juventus: "Penso che sono partite difficili contro squadre veramente forti, se non hai gli attributi è difficile. Ce l'abbiamo messi, siamo stati bravi. Godiamoci questa notte, anche se per poco perché dobbiamo pensare subito alla prossima partita".
Cosa è De Rossi per te?
"Lui lo sa, abbiamo un rapporto bellissimo. Non siamo di tante parole, però gli devo tantissimo e farò sempre il massimo per ripagarlo sul campo".
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