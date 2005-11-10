Genoa, Baldanzi: "Godiamoci questa notte, bellissimo rapporto con De Rossi"

Tommaso Baldanzi, trequartista del Genoa, è stato intervistato da DAZN al termine della gara vinta per 2-0 sulla Juventus: "Penso che sono partite difficili contro squadre veramente forti, se non hai gli attributi è difficile. Ce l'abbiamo messi, siamo stati bravi. Godiamoci questa notte, anche se per poco perché dobbiamo pensare subito alla prossima partita".

Cosa è De Rossi per te?

"Lui lo sa, abbiamo un rapporto bellissimo. Non siamo di tante parole, però gli devo tantissimo e farò sempre il massimo per ripagarlo sul campo".